Коллаборанты убегают из Луганской области в РФ, авиация ВСУ поразила 11 позиций оккупантов — Генштаб

19 сентября, 19:31
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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 54 650 своих военных (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 54 650 своих военных (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

На территории временно оккупированной Луганской области коллаборанты и пророссийские местные жители массово уезжают в Россию. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в традиционной сводке.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

  • Войска РФ продолжают сосредоточивать усилия на организации обороны и удерживании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.
  • За сутки противник нанес 4 ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права.
  • Пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов. В частности, это Северск, Краматорск, Серебрянка, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Авдеевка, Новомихайловка, Степное, Запорожье, Николаев, Александровка, Ольговское, Сухой Пруд, Миролюбовка и Петровка.
  • На полигоне вблизи города Торез, оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы на доукомплектование подразделений 1 армейского корпуса, понесшего потери во время боевых действий.
  • На временно захваченной территории Луганской области коллаборанты и лояльные оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, активно сотрудничавшие с оккупационными властями, выезжают на территорию РФ. С собой они пытаются вывезти документы, подтверждающие их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти.
  • За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево.
  • Также за сутки авиация Сил обороны поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, одну позицию зенитного ракетного комплекса и один склад боеприпасов.
  • Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника.
  • Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 5 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также по трем складам боеприпасов оккупантов. Общие потери врага уточняются.
  • Подтверждены факты поражения живой силы и объектов противника за 18 сентября в Запорожской области. На данном направлении было уничтожено 10 артиллерийских систем, 5 единиц военной техники и личный состав противника. По имеющейся информации, потери ранеными составили более ста военнослужащих.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/412332961079788

Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 54 650 своих военных, за минувшие сутки — 170. Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Генштаб Войска РФ

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