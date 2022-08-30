Коллаборанты пытаются связаться с украинскими спецслужбами после ликвидации Ковалева — мэр Мелитополя 30 августа, 21:05 Мэр Мелитополя Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Коллаборанты на временно оккупированных территориях Украины пытаются связаться с украинскими силовыми структурами и предложить сотрудничество.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Он напомнил, что 28 августа был ликвидирован нардеп-предатель Алексей Ковалев, а также за последнюю неделю были убиты еще несколько коллаборантов.

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«Есть такая знаковая примета — когда кто-то из них пострадает, начинается целая волна звонков. Например, когда пострадал организатор „референдума“, другие коллаборанты, которые соглашались помогать его проведению, начинали звонить в силовые структуры», — сказал он.

Федоров отметил, что соучастники РФ обещают спецслужбами Украины, что «больше не будут принимать в этом участия» и просят предупредить об этом украинских партизан.

«Наши силовые структуры очень внимательно изучают эти предложения. Все зависит от того, как будут сотрудничать коллаборанты с нашими спецслужбами сейчас», — подчеркнул мэр.

28 августа стало известно о ликвидации 33-летнего коллаборанта Алексея Ковалева — единственного депутата Верховной Рады от пропрезидентской фракции Слуга Народа, который пошел на сотрудничество с врагом.

На момент убийства Ковалев входил в состав созданного россиянами оккупационного «правительства» Херсонской области.

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