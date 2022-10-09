Почти 40 боевых столкновений. Сам напряженная ситуация на Авдеевском и Бахмутском направлениях, ВСУ отразили более 30 атак — Генштаб 9 октября, 07:27 Украинский военный стоит на российском уничтоженном танке в Донецкой области, 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

На фронте за сутки было почти 40 боевых столкновений. Самая напряженная ситуация на Авдеевском и Бахмутском направлениях, где украинские военные отразили более 30 атак россиян.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 06:00 воскресенья, 9 октября.

Там рассказали, что армия РФ пытается удержать захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступления Сил обороны на отдельных направлениях и периодически ведет наступательные действия.

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Оккупанты обстреливают позиции ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляют инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций в отдельных направлениях и ведут воздушную разведку с помощью беспилотников.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. На Северском, Слобожанском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Южнобугском — россияне обстреляли из минометов и ствольной артиллерии районы ряда населенных пунктов.

За сутки Россия нанесла три ракетных и 26 авиаударов, совершила более 75 обстрелов из РСЗО. Огневое поражения потерпели более тридцати населенных пунктов.

В то же время Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах девяти населенных пунктов: Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Украинская авиация нанесла более 30 ударов: 24 по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и девять по ЗРК оккупантов. Также подразделения противовоздушной обороны сбили пять вражеских беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки ударили по двум пунктам управления, девяти районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, трем складам с боеприпасами и 11 другим важным объектам россиян.