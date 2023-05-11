Россияне безуспешно наступали на востоке, за три дня вывезли около 300 человек в Бердянск — сводка Генштаба 11 мая, 07:35 Украинская артиллерия ведет огонь вблизи Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на наступлении на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Марьинском направлениях. Здесь ВСУ отразили 39 атак.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро четверга, 11 мая.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Слобожанском и Северском россияне обстреливали Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

На Бахмутском — оккупанты наступали в Бахмуте, на Авдеевском — в районе Авдеевки, а на Шахтерском — в районе Новомихайловки. Все эти попытки были безуспешны.

На Марьинском подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки.

На Лиманском направлении враг безуспешно наступал в районе Серебрянского лесничества.

На Запорожском и Херсонском — россияне обороняются.

На Купянском — наступательные действия не вели.

На всех направлениях ( кроме Волынского и Полесского) оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов из разных видов вооружения.

Видео дня

За прошедшие сутки Россия ударила ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Также нанесла 45 авиационных ударов и совершила 53 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам Херсонской. Пострадали мирные люди, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.

Авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме этого, уничтожили пять беспилотников разных типов, а подразделения ракетных войск и артиллерии атаковали один ЗРК, склад горюче-смазочных материалов, два района сосредоточения живой силы, два артиллерийских подразделения на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы РФ.

Как рассказали в Генштабе, за последние три дня оккупационная псевдоадминистрация принудительно вывезла под видом «эвакуации» с временно захваченных территорий Запорожской области в Бердянск около 300 местных жителей, в том числе детей.