Сводка Генштаба. В Запорожской области десятки раненых россиян, ВСУ отразили атаки возле восьми населенных пунктов 16 октября, 07:25 Украинские военные в Черниговской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Запорожской области десятки оккупантов получили ранения в результате успешных точечных ударов артиллерии Сил обороны. Их техника уничтожена.

Об этом говорится и о сводке Генштаба по состоянию на 06:00 воскресенья, 16 октября.

Так, в результате огневого поражения со стороны ВСУ в Марфополе Запорожской области был уничтожен вражеский состав боеприпасов и ранены более 20 россиян. В Токмаке таких военных — до 40, уничтоженной техники — 10 единиц, в Пологах — до 30 раненых. В Каменце-Днепровском ранения получили около 40 россиян, уничтожены семь единиц вражеской техники.

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Число погибших, которое армия РФ пытается тщательно скрыть, уточняется.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. На Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском — россияне осуществили обстрел районов ряда населенных пунктов из разных видов вооружения.

Всего за прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и 23 авиаудара, совершил до 60 обстрелов из РСЗО, ударил по объектам и мирным громадам в районах более 30 населенных пунктов.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов возле восьми: Торского, Спорного, Берестового, Соледара, Бахмута, Марьинки, Победы, Невельского.

За сутки украинская авиация нанесла 32 удара, поразив 24 района сосредоточения вооружения и военной техники врага, а также восемь позиций ЗРК. Подразделения противовоздушной обороны в разных направлениях сбили шесть беспилотников и вертолет.

Ракетные войска и артиллерия ударили по трем районам, где сосредотачивались живая сила, вооружение и военная техника оккупантов, одному составу боеприпасов, семи объектам ПВО противника и другим военным целям, рассказали в Генштабе.