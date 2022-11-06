Подтверждение ударов. В Запорожской области ВСУ уничтожили около 50 россиян и их военную технику — Генштаб 6 ноября, 07:47 Украинские военные отразили атаки россиян возле ряда населенных пунктов (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Генштаб подтвердил удар по российским оккупантам за предыдущие дни на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом говорится в утренней сводке в воскресенье, 6 ноября.

Так, в Чулановке Херсонской области ВСУ нанесли удар по району сосредоточения подразделения россиян. В Басане Запорожской области атаковали штаб одного из подразделений ВС России: уничтожили до 10 единиц военной техники и около полусотни военных. В районах населенных пунктов Пологи и Марфополь украинские военные уничтожили 20 единиц военной техники и ранили до 80 оккупантов.

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За прошедшие сутки украинские бойцы отбили атаки россиян возле 14 населенных пунктов. Российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 19 авиаударов, совершили более 75 обстрелов из РСЗО.

В то же время авиация Сил обороны Украины нанесла по россиянам семь ударов. Под удар попали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств ПВО врага. Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника.

Военные украинских ракетных войск и артиллерии за сутки атаковали пункт управления россиян, семь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и три других важных военных объекта оккупантов.