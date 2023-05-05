Сводка Генштаба. Самые ожесточенные бои за два города, ВСУ отразили около 60 атак 5 мая, 09:04 Украинские военные возле Бахмута, 23 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo)

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на наступлении на Бахмутском, Лиманском и Марьинском направлениях. Здесь ВСУ отразили около 60 атак.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро пятницы, 5 мая.

Самые ожесточенные бои идут в Бахмуте и Марьинке.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Слобожанском и Северском обстреливали Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

На Бахмутском — оккупанты безуспешно наступали в направлении Богдановки и Маркового.

На Марьинском — пытаются улучшить тактическое положение. ВСУ отразили многочисленные атаки в районе Марьинки.

На Лиманском направлении безуспешно наступал в районах Белогоровки и юго-западной окраине Спорного.

На Запорожском и Херсонском — россияне обороняются.

На Авдеевском и Купянском наступательных действий не вели.

На всех направлениях ( кроме Волынского и Полесского), а также на Шахтерскому оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов из разных видов вооружения.

Видео дня

В течение суток Россия нанесла десять ракетных ударов по Запорожью и Краматорску, 75 авиаударов и совершила 65 обстрелов из РСЗО. Есть погибшие мирные жители, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура. Силы ПВО уничтожили 18 из 24 иранских дронов-камикадзе Shahed, запущенных Россией.

Авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила четыре БПЛА Ланцет. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки атаковали один пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы РФ.

За минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 193 тысячи военных.

