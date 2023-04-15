Сводка Генштаба. Оккупанты наступают на четырех направлениях, в РФ агитируют за службу в армии 15 апреля, 19:49 Украинские военные возле Бахмута, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Бахмут и Марьинка Донецкой области остаются в эпицентре боевых действий. Там украинские военные в течение суток отразили 40 атак со стороны россиян.



Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в субботу, 15 апреля.

Оккупанты сосредотачиваются на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, неся значительные потери. В приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей РФ удерживает свои определенные подразделения.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных российских группировок Генштаб не обнаружил.

На Купянском — враг миновал местность в районах четырех населенных пунктов.

На Лиманском направлении россияне безуспешно наступали возле Дибровы, на Авдеевском — в районе Северного и Первомайского.

На Бахмутском направлении продолжают наступать: идут бои за Бахмут, провели безуспешную атаку возле Хромового.

На Шахтерском — наступательных действий не проводили.

На Запорожском и Херсонском — продолжают обороняться.

На всех этих направлениях оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов из разных видов вооружения. Также открывали огонь по Сумской и Харьковской областях.

Как сообщает Генштаб, для популяризации военной службы руководство РФ обещает «высокое денежное содержание и социальный пакет». Кроме СМИ, пропагандисты используют в общественных местах агитлистовки с соответствующим содержанием. В последнее время агитацию активизировали в Воронеже.

За сутки Россия нанесла 19 авиационных и четыре ракетных ударов, совершила более 15 обстрелов из РСЗО по позициям украинских военных и гражданской инфраструктуры.

Авиация сил обороны пять раз ударила по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, ЗРК и склад боеприпасов.