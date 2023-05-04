Сводка Генштаба. Россия хочет улучшить положение в Марьинке, ВСУ отбили 40 атак

4 мая, 08:19
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Украинские военные возле Бахмута, 25 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

Украинские военные возле Бахмута, 25 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на наступлении на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. Здесь ВСУ отразили 40 атак.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро четверга, 4 мая.

Самые ожесточенные бои идут в Бахмуте и Марьинке. Возле последней ВСУ отразили атаки россиян.

Видео дня

  • Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.
  • На Слобожанском и Северском обстреливали Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.
  • На Бахмутском — оккупанты безуспешно атаковали в направлении Нью-Йорка.
  • На Марьинском — пытаются улучшить тактическое положение. ВСУ отразили многочисленные атаки в районах Марьинки и Новомихайловки.
  • На Авдеевском — безуспешно наступали в районе Северного.
  • На Лиманском направлении безуспешно наступали в районе Белогоровки, с целью найти слабые места в обороне Украины.
  • На Запорожском и Херсонском — россияне обороняются.
  • На Шахтерском и Купянском наступательных действий не вели.
  • На всех направлениях (кроме Волынского и Полесского) оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов из разных видов вооружения.

За сутки Россия нанесла два ракетных, 68 авиаударов и совершила 67 обстрелов из РСЗО. Пострадали мирные жители, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура. Ночью силы ПВО уничтожили 18 из 24 иранских дронов-камикадзе Shahed, запущенных Россией.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также четыре — по зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии атаковали район сосредоточения оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, три артподразделения на огневых позициях, три склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также ЗРК армии РФ.

Также оккупанты продолжают принудительную паспортизацию украинцев в Геническом районе временно захваченной Херсонской области. Как рассказали в Генштабе, они постоянно давят на местных, угрожают депортацией и конфискацией имущества, ограничивают в перемещении между населенными пунктами.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ

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