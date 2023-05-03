Сводка Генштаба. Россияне совершили более 30 атак на четырех направлениях, в Херсонской области — запугивают депортацией 3 мая, 08:32 Украинский военный возле Часового Яра в Донецкой области, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на наступлении на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. Здесь они совершили более 30 атак.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро среды, 3 мая.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В последней ВСУ отразили атаки россиян.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Слобожанском и Северском — обстреливали Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

На Бахмутском — оккупанты безуспешно атаковали в направлении Ивановского и Предтечиного.

На Авдеевском – безуспешно наступали в районе Первомайского.

На Лиманском направлении пытались наступать в районе южнее от Дибровы, но не имели успеха.

На Запорожском и Херсонском — россияне обороняются.

На Шахтерском и Купянском наступательных действий не вели.

На всех направлениях ( кроме Волынского и Полесского), а также на Марьинском оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов из разных видов вооружения.

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За стуки Россия нанесла три ракетных, 39 авиаударов и совершила 63 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Пострадали мирные жители, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.

Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии атаковали один пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, одно средство ПВО и «еще одну важную цель» РФ.

Также россияне проводят рейды на временно оккупированной части Херсонской области, чтобы ускорить принудительную паспортизацию. Как пишет Генштаб, их цель — запугать местное население возможной депортацией и отчуждением имущества.

Процесс проходит так: в населенный пункт прибывает колонна пустых автобусов, которые сопровождает ФСБ. Они, ссылаясь на недавний «указ» Владимира Путина о депортации из ТОТ, ставят людям радикальное условие: «либо отказ от украинского паспорта в пользу российского, либо немедленное выдворение с конфискацией имущества».

