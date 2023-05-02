Сводка Генштаба. РФ наступает на четырех направлениях, в Херсонской области значительные проблемы с мобильной связью оккупантов
Украинский военный вблизи Бахмута, 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на наступлении на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и Марьинском направлениях. Здесь ВСУ отразили 41 атаку.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на утро вторника, 2 мая.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В двух городах идут бои, украинские военные держат оборону.
- Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.
- На Слобожанском и Северском — обстреливали Черниговскую (сбросили авиабомбу на Лизуновку — погиб ребенок), Сумскую и Харьковскую области.
- На Бахмутском — оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного.
- На Авдеевском — безуспешно наступали в районе Северного и Первомайского.
- На Лиманском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение, безуспешно наступали в районах Новоселовского и Белогоровки.
- На Запорожском и Херсонском — россияне обороняются.
- На Шахтерском и Купянском — наступательных действий не вели.
- На всех направлениях (кроме Волынского и Полесского), а также на Марьинском оккупанты обстреляли десятки населенных пунктов из разных видов вооружения.
За сутки Россия нанесла 19 ракетных, 17 авиаударов и совершила 25 обстрелов из РСЗО. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе дети; повреждена гражданская инфраструктура.
Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава россиян и уничтожила три российских ЗРК и разведывательный беспилотник типа Орлан-10. Подразделения ракетных войск и артиллерии атаковали пункт управления, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и один — горюче-смазочных материалов армии РФ.
Также Генштаб рассказал, что оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно оккупированной территории Запорожской области. Речь идет о населенных пунктах Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Млечное. Россияне запретили сюда гражданский въезд без местной регистрации.
В Горностаевке Херсонской области фиксируют значительные проблемы с сотовой связью российских операторов, в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины. Местное командование оккупационных войск РФ объясняют это «результатами поражения, которое наносят ВСУ», говорится в сводке.