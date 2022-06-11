108-й день войны. Глава Еврокомиссии приехала в Киев, ВСУ отразили наступление врага на двух направлениях на востоке — главное 11 июня, 21:34 Цей матеріал також доступний українською Снаряд неразорвавшегося РСЗО застрял в асфальте на одной из улиц Лисичанска Луганской области, 10 июня 2022 года (Фото:REUTERS / Oleksandr Ratushniak)

11 июня — 108-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ представляет обзор ключевых событий субботы.



Путь к вступлению в ЕС. Глава Еврокомиссии фон дер Ляен приехала с визитом в Киев и провела переговоры с Зеленским

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во второй раз после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыла с визитом в Киев. Она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которых состоялась совместная пресс-конференция.

Видео дня

Фон дер Ляен сообщила, что вывод о статусе кандидата для Украины будет готов к концу следующей недели. Она добавила, что направление движения известно — это очень заслуженное направление, и ЕС очень высоко ценит усилия и решимость, которые прилагает Украина и ее граждане на этом пути.

«Люди доказали свою мотивацию и свою решительную настроенность, поэтому я убеждена, что мы вместе сможем преодолеть эту страшную войну, совместно отстроим и модернизируем эту прекрасную страну. Я хочу завершить словами „Слава Украине“», — сказала глава Еврокомиссии.

Она также отметила необходимость укрепить украинское законодательство по борьбе с коррупцией.

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответ Европейского Союза на заявку Украины относительно членства покажет, есть ли будущее у Европы.

«Сейчас, безусловно, решающее время. Не только для Украины, но и для Европейского Союза, всего европейского континента. Сейчас решается, каким будет будущее объединенной Европы и вообще будет ли. Россия хочет уничтожить европейское единство, хочет оставить Европу расколотой и слабой. Вся Европа — это цель для России. И Украина только первый этап в этой агрессии, в этих планах», — заявил Зеленский.

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что РФ имеет план на 120 дней войны против Украины, но из-за военных неудач его приходится ежемесячно корректировать.

«Дальнейшая корректировка этого плана будет зависеть от того, насколько противник добьется успеха или наоборот терпит поражение на востоке Украины», — отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что Россия не отказалась от плана полного захвата Украины.



По данным разведки, у РФ еще есть достаточный потенциал для ведения долговременной войны. Скибицкий сообщил, что враг применяет на территории Украины 103 батальонно-тактические группы, непосредственно участвующие в боевых действиях. Еще около 40 БТГр находятся в резерве и могут быть использованы против ВСУ.

Ситуация на фронте: ВСУ на Донбассе отбили наступление оккупантов на нескольких направлениях, на Херсонщине украинские военные ведут контрнаступление



В субботу, 11 июня, украинские военные отбили враждебное наступление на Славянском и Бахмутском направлениях Донецкой области, а также остановили наступление оккупантов в районе Попасной Луганской области. Российским военным пришлось отойти, сообщается в сводке Генштаба.

Также украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Как сообщил мэр Северодонецка Александр Стрюк на субботу, 11 июня, под контролем Вооруженных Сил Украины находится треть города.

В Херсонской области украинские военные ведут контрнаступление на направлениях Киселевки, Солдатского и Александровки.

По данным пресс-службы Оперативного командования Юг, российские военные в Херсонской области усилили охрану Северо-Крымского канала, построив дополнительные защитные конструкции.

Во временно оккупированных РФ частях Херсонской и Запорожской областей местному населению стали выдавать российские паспорта.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в оккупированном Херсоне 11 июня было выдано около 25 российских паспортов. В том числе гражданство РФ получил коллаборант и экс-нардеп Владимир Сальдо, провозгласивший себя «председателем Херсонской ИГА».

Президент США Джо Байден рассказал, что американская разведка пыталась предупредить Украину о неизбежной опасности вторжения России, но президент Украины Владимир Зеленский «не хотел об этом слышать». Байден признал, что возможность полномасштабного российского вторжения выглядела надуманной: «Я понимаю, почему они не хотели этого слышать».

В ОП отреагировали на слова Байдена. Представитель президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net отметил, что Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры «не хотели слышать».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net отметил, что обвинять в чем-то Украину «глупо».

«Безусловно, это [слова Байдена] не совсем так. То, что Россия разрабатывает разные сценарии экспансии, мы прекрасно понимали. У Владимира Зеленского на столе постоянно находилась соответствующая аналитика, базировавшаяся на качественных разведданных. Президент также внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров», — сказал он.

Он подчеркнул, что Киев понимал намерения россиян и «готовился к тому или иному агрессивному сценарию». Однако, отметил Подоляк, вопрос стоял: каким будет объем вторжения. По его словам, интенсивность обстрелов всей территории Украины нельзя было предусмотреть и нет сомнений, что масштаб вторжения шокировал многие страны, включая партнеров Украины.

По подсчетам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, с начала полномасштабной войны с РФ Украина потеряла около 10 тысяч военных.

«У нас в начале конфликта гибли 100 в сутки в среднем. Но в российской армии 1 тыс. в сутки погибали в первые 20−30 дней. Сейчас 200−300 погибают, не меньше», — сказал Арестович в эфире российского блоггера Марка Фейгина.

Зеленский выступил на азиатском саммите безопасности. Анонсировал документ по G7, в котором будут гарантии для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 июня, выступил по видеосвязи на проходящем в Сингапуре азиатском саммите по безопасности Диалог Шангри-Ла.

Президент призвал остановить Россию, сломав ее способность блокировать моря посредством введения санкций. По словам Зеленского, миру предстоит «жестокий продовольственный кризис и голод», в частности во многих странах Азии и Африки, из-за российской блокады портов, если Россия не почувствует последствий ограничительных мер.

Также Зеленский анонсировал документ, который Украина готовит вместе со странами Большой семерки и другими государствами, чтобы определить гарантии безопасности (продовольственные, энергетические и территориальные целостности), которые могут помочь украинцам жить без страха.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека решительно осудило смертный «приговор», объявленный трем иностранным добровольцам так называемым «судом» подконтрольных Кремлю террористов «ДНР». В пресс-службе ООН подчеркнули, что организация всегда выступала и будет выступать против смертной казни при любых обстоятельствах.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.