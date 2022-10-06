Отказываются воевать. Количество россиян, выехавших из РФ, вдвое больше, чем мобилизованных — Данилов 6 октября, 14:17 Мобилизированные в городе Тара в Омском районе России, 26 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Число граждан, покинувших РФ в течение последних дней, вдвое превышает количество мобилизованных россиян. Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона в четверг, 6 октября.

По его словам, украинской стороне точно известно сколько всего граждан России призвали во время «тотальной мобилизации».

" Мы понимаем, где они находятся, понимаем, каким образом на сегодняшний день они имеют желание формироваться. Но я хочу заметить, что в последнее время, после того, как Путин совершил такую большую ошибку, прежде всего для своего политического будущего и для России, количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии…" — сказал Данилов.

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Секретарь СНБО рассказал, что у Киева «огромное количество информации» об отказе военных воевать и учиться; в РФ начинаются локальные бунты, добавил он.

4 октября Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что первые мобилизованные россияне начали сдаваться в плен — в Украине запустили соответствующую «горячую линию» Хочу жить.

6 октября представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов заявил, что реальное количество уже мобилизованных на войну против Украины россиян составляет более 100 тысяч человек, а не 200 тысяч, как об этом говорит министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу.

Издание Forbes сообщило, что почти через две недели после объявления «частичной» мобилизации Россию покинули около 700 тысяч человек. В Кремле эту информацию назвали «уткой».

