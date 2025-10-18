В 1925 году две европейские страны неожиданно встряли в вооруженный конфликт . Военные действия продолжались десять дней, в течение которых погиб 171 человек и одна собака, а остановила все Лига Наций .

Этот короткий, но кровавый конфликт, длился с 19 по 29 октября 1925 года и происходил вокруг города Петрич в Царстве Болгария. Официально он называется Греко-болгарский кризис или Петричский инцидент, однако историки чаще употребляют иронический эпитет — Война бродячего пса.

Ее причиной стала почти анекдотическая пограничная стычка, переросшая в вооруженный конфликт и вторжение Греции на болгарские земли. Однако корни этой войны — в глубоких нерешенных территориальных и этнических спорах на Балканах.