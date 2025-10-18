Война бродячей собаки. 100 лет назад Греция и Болгария начали воевать из-за мелкого инцидента — на каких условиях подписали мир

18 октября, 08:03
Иллюстративное фото собаки в Первую мировую войну, 1915 год (Фото: PD)

Автор: Ростислав Камеристый-Брайтенбюхер

В 1925 году две европейские страны неожиданно встряли в вооруженный конфликт. Военные действия продолжались десять дней, в течение которых погиб 171 человек и одна собака, а остановила все Лига Наций.

Этот короткий, но кровавый конфликт, длился с 19 по 29 октября 1925 года и происходил вокруг города Петрич в Царстве Болгария. Официально он называется Греко-болгарский кризис или Петричский инцидент, однако историки чаще употребляют иронический эпитет — Война бродячего пса.

Ее причиной стала почти анекдотическая пограничная стычка, переросшая в вооруженный конфликт и вторжение Греции на болгарские земли. Однако корни этой войны — в глубоких нерешенных территориальных и этнических спорах на Балканах.

