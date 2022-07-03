«Накопим оружие для освобождения земель». Битва за Донбасс не закончится, если Россия захватит Луганскую область — советник Резникова 3 июля, 16:11 Украинские военные на позициях в районе поселка Нью-Йорк Донецкой области, 9 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что битва за Донбасс еще не закончена. По его словам, через некоторое время страна сможет накопить достаточное количество тяжелой артиллерии и других видов вооружения для «освобождения наших земель».



Об этом он сказал в интервью BBC.

По словам советника главы Минобороны, даже если Россия захватит всю Луганскую область, это не означает, что для Донбасса все кончено. Он подчеркнул: в регионе, в частности в Донецкой области, есть большие города, которые находятся под контролем Вооруженных Сил Украины.

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«Это города, которые в течение последних нескольких дней были объектами жестких ракетных обстрелов, артиллерийских обстрелов, но битва за Донбасс еще не закончена», — сказал Сак, добавив, что Украина надеется на поддержку западных союзников и получает ее.

3 июля в Минобороны Украины опровергли заявления Москвы об установления «полного контроля» России над Лисичанском. Утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне бросили все силы на захват Лисичанска и закрепляются в районе города, уничтожая его. По его словам, оккупанты несут значительные потери, но продвигаются.

Накануне в Нацгвардии опровергли заявления главы Чечни Рамзана Кадырова об окружении оккупантами украинских военных в Лисичанске. Там заявили, что город не окружен и возле него продолжаются ожесточенные бои.

После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.



Россия не возьмет Донбасс – Игаль Левин, военный аналитик https://www.youtube.com/watch?v=XneS4o0c3cs

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