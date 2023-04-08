Уничтожены БМП и полевой склад. Украинские военные успешно отработали по позициям россиян на Бахмутском направлении — видео 8 апреля, 16:57 Украинские военные уничтожили российскую технику (Фото:Скриншот с видео)

45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ показала видео, как уничтожила военную технику и склад боеприпасов российской армии на Бахмутском направлении.

Об этом сообщается на Facebook-странице 45 ОАБР ВСУ.

Минус БМП и полевой склад БК. Бахмутское направление! Видим врага как на ладони", — говорится в сообщении.