Эпицентр боевых действий — Бахмут. ВСУ за сутки отразили 53 атаки россиян и нанесли пять ударов о районах сосредоточения оккупантов — Генштаб 22 апреля, 07:36 Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения армии РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы россиян. Были отражены 53 атаки на четырех направлениях фронта, в эпицентре боевых действий остается город Бахмут.

Об этом говорится в сведении Генерального штаба ВСУ.

Также украинские военные поразили зенитно-ракетный комплекс оккупантов и еще два важных военных объекта противника.

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За прошедшие сутки российская оккупационная армия нанесла три ракетных, 30 авиационных ударов и совершила 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по фронтам

Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На местности данной страны продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Леоновка и Гремяч Черниговской области; Шалыгино, Волфине и Кондратовка — Сумской, а также Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, провел штурмовые действия недалеко от населенного пункта Лиман Первый, успеха не имел. Вражеские обстрелы подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Макеевка, Невское и другие населенные пункты.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за Бахмут. Вблизи Григоровки и Богдановки противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Зализничное, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области и ряд других.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки отражены атаки противника в районе Марьинки. Вражеским обстрелам снова подверглись Красногоровкп, Марьинкп, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении минувших суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Угледара. Обстрелял также Пречистовку, Новоукраинку, Золотую Ниву, Великую Новоселку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

Как отмечает Генштаб, противник продолжает нести потери. 17 апреля из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию. Для перевозки раненых оккупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей.

При попытке пересечения Государственной границы Украины на территорию Российской Федерации по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно. Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия должной медицинской помощи. Другая часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезена в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы.