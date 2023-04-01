От 17 до 25 в сутки. На Бахмутском направлении за последние дни уменьшилось количество атак россиян — Череватый

1 апреля, 22:17
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Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый (Фото:Сергей Череватый/Facebook)

На Бахмутском направлении фронта в течение последних дней уменьшилось количество атак армии РФ. Это произошло благодаря мощным ударам Сил обороны по оккупантам, а также попыткам россиян перегруппировать свои силы.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері національного телемаратону.

«В разрезе 7−10 дней количество атак несколько уменьшилось. Если раньше это было от 35 и более 50 раз [в сутки], то сейчас мы видим от 17 до 25», — сообщил Сергей Череватый.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/eCar-qEChbk

По его словам, невероятные потери несут «вагнеровцы». Их пробуют усиливать подразделениями воздушно-десантных войск и мотострелковых подразделений армии России.

Спикер Восточной группировки отметил, что Бахмут остается одной из приоритетных целей россиян. За эти сутки российские оккупационные войска на этом отрезке фронта нанесли 170 ударов со ствольной и реактивной артиллерии, произошло 25 боевых столкновений. ВСУ ликвидировали 162 российских солдат и еще около 157 ранили.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины российские атаки

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