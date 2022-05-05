Идол русской пропаганды. «Бабушка с красным флагом» на самом деле находится в больнице Харькова, россияне обстреляли ее дом — видео 5 мая, 18:50 Цей матеріал також доступний українською Анна Ивановна, ее муж и украинский военные, который эвакуировал их из-под обстрелов (Фото:Дмитро Київський/Facebook)

«Бабушка с красным флагом» Анна Ивановна Иванова находится в больнице Харькова, ее эвакуировали после того, как российская мина попала во двор ее дома. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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«Живой символ „пророссийской Украины“, женщина, которая, по версии российской пропаганды, „смело противостояла националистам“, в действительности благодарна украинским военным, которые не только поддерживают ее продуктами, но и защитили от гнева рядовых харьковчан», — говорится в подписи к видео.

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Женщина в видео объясняет, что вышла с советским флагом к, как она думала, российским военным, чтобы они «больше не громили» Украину, а «мирно решали вопросы».

Анна Ивановна находится в одной из городских больниц Харькова вместе со своим мужем, сообщает Центр стратегических коммуникаций. Военные подкармливают ее собак, которые остались возле поврежденного дома.

«Наделали россияне не то что нужно», — говорит она в видео, добавляя, что украинские военные «хорошие ребята».

Военные призывают не презирать женщину. По их данным, ее внук спасается в Польше, а когда женщина узнала про Бучу и все остальное, она «забросила тот красный флаг подальше».

В начале апреля пропагандистские СМИ распространяли видео о том, как пожилая украинка вышла с советским флагом к украинским военным, полагая, что это россияне. Она сказала, что очень ждала оккупантов и «молилась за Путина», но все равно получила от ВСУ гуманитарную помощь.

После видео на территории страны-агрессора и в уничтоженном оккупантами Мариуполе появились муралы и памятники Анне Ивановне с советским флагом.

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