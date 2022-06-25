Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, пострадала 60-летняя женщина
Снаряд российской РСЗО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Российские оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровской области из артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская общины. В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина, поврежден дачный дом.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.