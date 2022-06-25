Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, пострадала 60-летняя женщина

25 июня, 08:49
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Снаряд российской РСЗО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Снаряд российской РСЗО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровской области из артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская общины. В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина, поврежден дачный дом.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Днепропетровская область Артиллерийский удар Война России против Украины Криворожский район

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