Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, пострадала 60-летняя женщина 25 июня, 08:49 Цей матеріал також доступний українською Снаряд российской РСЗО (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Российские оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровской области из артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская общины. В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина, поврежден дачный дом.

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