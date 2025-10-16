На восточном направлении фронта российские оккупанты увеличили интенсивность наступлений на 30%. За минувшие сутки произошло 23 боевых столкновения, враг понес значительные потери личного состава и техники.

Об этом заявил спикер группировки войск Восток капитан Григорий Шаповал в эфире телемарафона Єдині новини.

Он уточнил, что на восточном направлении в течение суток произошло 23 боевых столкновения.

«За минувшие сутки на наших направлениях было 23 боевых столкновения, были нанесены значительные потери врагу, 555 представителей личного состава противника были безвозвратно уничтожены, а также были поражения вражеской техники и средств РЭБ», — сказал он.

Шаповал рассказал, что российские оккупанты пытаются прорываться малыми штурмовыми группами по 4−6 человек, которые заезжают на легком мототранспорте, а затем пытаются накапливаться и осуществлять штурмы группами по 25−30 человек.

Он также отметил, что в последнее время увеличилась интенсивность вражеских наступлений на 30%, что объясняется погодными условиями — дождями и туманами.

Таким образом, как подытожил Шаповал, россияне пытается пробраться незаметно.

15 октября аналитики из Deep State сообщили, что Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов вблизи населенных пунктов Новое Шахово и Кучеров Яр Покровского района Донецкой области.

Также 13 октября аналитический проект сообщал, что украинские силы отбросили оккупантов вблизи Нового Шахового, Золотого Колодца, Кучерова Яра и Новопавловки в Донецкой области. В то же время аналитики отметили, что оккупанты имели успех в Кучеровом Яру и вблизи Шахматного.

15 октября в DeepState сообщили, что российские войска оккупировали Перестройку, Комар и Мирное, расположенные на Новопавловском направлении в Донецкой области.