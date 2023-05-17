В ООН оценили стоимость восстановления Украины после вторжения России

17 мая, 02:12
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Фото из Бахмута (Фото:libkos/Instagram)

Фото из Бахмута (Фото:libkos/Instagram)

Стоимость восстановления инфраструктуры Украины из-за вторжения России существенно выросла. ООН оценила необходимую сумму в 411 млрд долларов.

Об этом говорится в докладе ООН Мировая экономическая ситуация и ее перспективы.

Несмотря на финансовую помощь со стороны международных организаций, по оценкам ООН, экономика Украины в 2023 году будет находиться в стагнации.

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Как отмечают эксперты ООН, в 2022 году экономика Украины потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры и сократилась на 29,1%.

«Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до 411 млрд долларов», — говорится в докладе.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ООН Война в Украине Война России против Украины Восстановление Украины

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