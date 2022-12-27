Больше всего — на западе и в центре. 87% украинцев не стремятся к восстановлению Советского Союза — соцопрос

27 декабря, 19:35
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Украинцы поют колядки в метро (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинцы поют колядки в метро (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Украине 87% граждан не стремятся к восстановлению Советского Союза, а только 3% хотели бы этого.

Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан Украины, проведенного Центром Разумкова.

Как отмечается, граждан Украины спрашивали, как они относятся к СССР. Эти результаты сравнивались с полученными в предыдущие годы.

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В 2000 году лишь чуть больше половины 53% респондентов однозначно отвечали, что не стремятся к восстановлению Советского Союза, в 2021 г. доля таких составляла уже 69%, по данным последнего опроса (2022 г.) - 87%.

Однако однозначно хотят восстановления СССР только 3% опрошенных (в 2000 г. таких было 19%, в 2021г. — 10%), еще 11% ответили «да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально» (в 2000 г. – 28,5%, в 2021г. – 21%).

Доля тех, кто не желал бы восстановления СССР, на юге и востоке страны составляют 72% и 81% соответственно.

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Несколько выше статистика на западе и в центре, там проценты составили 93 и 89.

Даже среди представителей старейшей возрастной группы, те, кто не хотел бы восстановления Советского Союза, составляют подавляющее большинство 74,5%, а среди тех, кому меньше 30 лет, эта доля растет до 95%. Среди тех, кто в семье говорит на русском языке, эта доля составляет 79%, среди говорящих на украинском — 90%.

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Социологический опрос проводился при поддержке представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине с 22 сентября по 1 октября 2022 года.

https://www.youtube.com/embed/1QxTH5Sc0Wk
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   СССР Соцопрос Центр Разумкова Война России против Украины

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