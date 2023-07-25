«Перетянули фирму из Мариуполя». Офис президента причастен к подозрительному предоставлению подрядов на восстановление в Киевской области — журналист 25 июля, 15:27 Разрушенный жилой комплекс в Ирпене (Фото:Скриншот VR-музей памяти войны)

Журналист-расследователь, редактор проекта Bihus.Info Максим Опанасенко в интервью Radio NV заявил, что считает, что Офис президента причастен к подозрительному предоставлению подрядов фирме из Мариуполя Архстройтехнадзор на восстановление в Киевской области на 100 млн грн.



«Есть локальная компания, которая на уровне одного конкретного города занимается какими-то подрядами — не очень большими, но занимается постоянно. И тут вдруг эта фирма начинает заниматься огромным проектом уже даже в пределах не своего города и не своей области, а в совсем другой области — в Киевской области, где есть такие же компании, которые годами получали подряды, которые этим занимались. И она получает не просто подряд на работы, а подряд на непрофильные для себя работы. То есть фирму кто-то взял рукой, перетащил из ее города в совсем другую, чужую область, и дал возможность заниматься (за много денег) непрофильными для нее работами», — рассказал Опанасенко Radio NV.

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Журналист отметил, что компания не выиграла эти подряды на тендере, а кто-то должен был дать для этого «зеленый свет» — «сказать „дайте этой компании подряд“, потому что так, к сожалению, и происходит в Украине».

«У руководителей, владельцев компании такой возможности не было — договориться, прийти, „порешать“ и так далее. Это должен был быть кто-то из топ-политиков. И я подозреваю, что вот здесь могла быть роль Офиса президента и Ростислава Шурмы. Это подтверждается также еще многими вещами, которые в журналистский материал ты никак не засунешь, потому что ты это никак не подтвердишь. Это какие-то разговоры с собственными источниками, это какие-то косвенные доказательства. И я не подозреваю, а практически уверен, что Офис президента этим процессом сейчас и управляет», — заявил он.

По словам Опанасенко, упомянутая компания из Мариуполя получила подрядов на 100 млн гривен, а в целом восстановление в Киевской области будет стоить почти миллиард гривен.

Он назвал пизод с предоставлением тендеров Архстройтехнадзору циничным и наглым, и отметил, что руководитель компании Богдан Ковпак во время разговора заявлял, что уже уволен и угрожал журналисту правоохранительными органами.

«Он очень странный персонаж. Он сказал о том, что он только был директором. Теперь его новый владелец уволил. Он ничего не знает. И вообще: „Пишите письменные запросы на компании, о которых вы меня спрашиваете, я никаким строительством не занимаюсь, никакими ремонтами не занимаюсь, и если будете мне продолжать звонить, к вам будут обращаться правоохранительные органы“. Как-то так был построен наш разговор. Довольно странный [разговор] - не как у директора компании, которая получила большие подряды на нужные и солидные работы. Эстафету работ этой компании перекупила компания с более простым названием, возглавляемая его матерью. Поэтому то, что он не имеет отношения, неправда», — рассказал журналист.

Опанасенко отметил, что Ростислав Шурма заявил, что «не имеет никакого отношения к этой компании, вообще он никогда не влиял на то, чтобы любая компания побеждала на любом тендере, и не собирается это делать».

По данным Bihus.Info, фирма Архстройтехнадзор была создана в Мариуполе и занималась хотя и довольно дорогими, но локальными подрядами, которые, в основном, касались обустройства остановочных павильонов.

С лета 2022-го мариупольская компания начала получать крупные подряды от Киевской областной госадминистрации на ремонты и восстановление поврежденных россиянами домов и учебных заведений — без тендеров, напрямую. За июль-август Архстройтехнадзор получил заказов на более 15 миллионов гривен, причем на более 13 миллионов — в один день, 2 августа. Фирма взялась за восстановление домов и учебных заведений не где-то в одном конкретном месте, а сразу и в Вышгородском, и в Фастовском, и в Бучанском, и в Броварском районах.

К концу 22-го сумма заказов на работы по восстановлению от КОДА достигла более 30 миллионов, география расширилась и на очень пострадавший от оккупации Ирпень. На профильном портале Прозорро, где должны были бы публиковать все документы, касающиеся каждого подряда, не по всем подрядам Архстройтехнадзора опубликованы даже договора. Обнародованные же файлы испорчены сканером и содержат лишь общую калькуляцию, из которой трудно понять какие работы фирма должна была вообще выполнить и что конкретно приобрести для выполнения этих работ.

Компания также выиграла тендер на реконструкцию общежития для семей из Мариуполя в Днепре, стоимостью в примерно 35 миллионов гривен, причем была единственным его участником, а к общему перечню тендерных документов прикрепила файл со списком своих сотрудников и подтверждением того, что все они прошли специальное обучение, являются квалифицированными и могут выполнять такой тип работ, львиная доля людей в котором — вымышленные персонажи.