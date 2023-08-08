Время пришло. Сотрудничество и инвестиции в Украину по итогам конференции Europe — Poland — Ukraine 8 августа, 12:26 Партнерский проект «Europe — Poland — Ukraine. Rebuild Together'23»

«The time is now» — это ответ по результатам конференции «Europe — Poland — Ukraine. Rebuild Together '23» для тех, кто еще не решается инвестировать в Украину.

В четверг, 20 июля, в Варшаве состоялась ІІ международная конференция «Europe — Poland — Ukraine. Rebuild Together'23». Еще во время мероприятия организаторы во главе с Ассоциацией предпринимателей и работодателей заявили, что участие и привлечение докладчиков и гостей превзошли показатели предыдущей встречи. Около 1000 участников пришли в отель Hilton, чтобы послушать 59 экспертов.

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Если во время предыдущей конференции «Europe — Poland — Ukraine. Rebuild Together» основной задачей было найти ответ на вопрос «стоит ли инвестировать в Украину во время конфликта?», то в середине 2023 года вопрос, поставленный организаторами и участниками, был «когда?». Ответ, который в одном предложении подытожил все голоса, прозвучавшие в отеле Hilton в четверг, представлен от Анджея Копырского, вице-президента правления PKO Bank Polski — «The time is Now» (Именно сейчас).

В ходе 5 пленарных сессий обсуждались такие важнейшие вопросы, как: двусторонняя атмосфера в международной среде, инвестиционные перспективы, финансирование и гарантии для предпринимателей. Вот некоторые заявления, свидетельствующие о перспективах, открывающихся на украинском рынке.

Во время первой сессии министр Михал Дворчик, представлявший кабинет премьер-министра, отметил, что в исследованиях по отношению украинцев к другим странам Польша является безупречным фаворитом с положительным восприятием со стороны 86% населения. Это мера того, насколько хорошие отношения построены между Польшей и Украиной. Социальная поддержка и восприятие польских компаний и продуктов в этом контексте, безусловно, является важнейшим капиталом, который мы можем привлечь.

В конференции также приняла участие группа госслужащих из Харькова — второго крупнейшего города Украины, возглавляемая ее мэром Игорем Тереховым, которые гарантировали приверженность польским компаниям и прозрачность инвестиционных процессов.

Возвращаясь к цитируемому высказыванию Анджея Копырского, следует отметить, что КРЕДОБАНК (принадлежит группе PKO Bank Polski) непрерывно действует в Украине с начала войны. Вице-президент Анджей Копырский отметил, что проект по восстановлению Украины может стать для польской экономики шансом столетия.

Хорст Хейц — председатель Организационного комитета по малому и среднему бизнесу в Брюсселе, заявил, что реформы в Украине должны быть проведены с соблюдением законодательства ЕС с помощью институтов ЕС, а также отдельных государств. Стремительное восстановление инфраструктуры является ключом к ее дальнейшему развитию.

Фото: «Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together'23»

Пйотр Сабат — член правления по развитию компании ORLEN, подчеркнул, что еще до войны Группа компаний была вовлечена в деятельность на украинском рынке, главным образом, в топливной отрасли. Он заявил, что этот рынок является большим вызовом из-за действующего законодательства в Украине и нормализации энергетического рынка. Фактором, влияющим на украинский рынок, является серая зона торговли топливом. Вместе с тем, ORLEN постоянно анализирует происходящее в Украине и перспективы расширения там своей деятельности.

Ян Сарновский — член правления компании KUKE S.A., заявил, что вызовом является восстановление цепей поставок. Однако, важно то, что закрытие рынка для продукции из России позволило их заменить польскими продуктами, особенно в пищевой промышленности. Компания KUKE, как единственная иностранная страховая компания, осталась на рынке после начала конфликта и предоставляет гарантии на довоенных условиях. Правда, за это время количество компаний-экспортеров уменьшилось на 1/3, но те, что остались на рынке, увеличили свою долю на 40%.

О том, какие огромные средства были мобилизованы для восстановления Украины, рассказал в своем выступлении Лука Понзелини — заместитель руководителя отдела банковского обслуживания Европейского Сообщества в Европейском инвестиционном банке. За несколько недель до начала конференции ЕИБ и Европейская Комиссия подписали договор о гарантиях на сумму 375 млн евро для сектора малого и среднего бизнеса. На сегодня программы государств-членов составили 600 млн евро. Таким образом, потенциальным инвесторам будут доступны гарантии на сумму почти 1 млрд евро.

Участники дискуссии во время пленарных заседаний представили очень широкий спектр перспектив, а польские и иностранные гости подробно рассказали о 4 рынках: рынке энергетики, рынке цифровых услуг, рынке услуг здравоохранения и рынке труда — в ходе отраслевых сессий, посвященных им.

Как подытожил президент СПР Цезарий Казьмерчак, «кто будет первым на украинском рынке, у того будет больше времени, чтобы на нем доминировать». СПР является единственным объединением предпринимателей в Польше, которое оказывает помощь на территории Украины благодаря своим офисам в Киеве, Львове, Луцке и Виннице.

Запись с конференции, вместе с отраслевыми сессиями, вскоре будет доступна на YouTube-канале Союза предпринимателей и работодателей.