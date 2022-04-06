«Восстановление будет длиться 5−10 лет». Интервью с Омеляном — о масштабах разрушений в Украине, жилье для 10 млн переселенцев и репарации 6 апреля, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Женщина несет своего кота мимо разрушенного российскими обстрелами здания в Бородянке. Киевская область, 5 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью Радио НВ рассказал, насколько масштабные разрушения украинской инфраструктуры, с чего начать ее восстановление и как каждый житель рф должен заплатить за причиненный ущерб.

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— Как вы считаете, стоит ли уже сейчас восстанавливать инфраструктуру? Какую именно?

— Сейчас мы не можем говорить о [полном] восстановлении инфраструктуры, только в отдельных местах, где в этом нуждается военный подход. Должны восстанавливаться мосты. Но в основном это будут временные постройки. Об общем восстановлении страны мы сможем говорить после победы, и это будет огромным вызовом.

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Если вы помните, за последние три года мы героически построили около 10 тысяч километров [дорог], а сейчас по факту уже разрушено 23 тысячи. Поэтому эта стратегия, когда мы выбрали масло вместо пушек, оказалась не совсем правильной.

— Правительство обещает выплатить гражданам деньги на ремонт жилья. Что можно восстановить? Сколько времени понадобится, чтобы отстроить жилую инфраструктуру?

— Разрушены тысячи построек по всей Украине разного жилья — от частных домов до многоэтажных небоскребов. Проблема двухуровневая.

Первый вопрос. Около 10 миллионов перемещенных лиц находятся в [пределах] Украины, четыре миллиона временно уехали в ЕС или другие государства. Разрушена социальная инфраструктура, в первую очередь ТЭЦ, имею в виду водопроводные станции, другое. Они будут нуждаться в восстановлении [в течение] минимум двух лет. Это означает, что эти миллионы людей, которые были вынуждены убегать от войны, должны где-то два года пробыть. Считаю, что первоочередная задача правительства сейчас временно обеспечить их жильем. Подход — строительство отдельных городков на тех территориях, где нет угрозы ракетного или бомбового удара.

Второй вопрос — это полноценное восстановление городов. Причем не ремонт, а именно строительство с нуля с привлечением лучших архитекторов по градопланированию, по строительству тех сооружений, которые действительно будут представлять Украину как страну ХХІ века.

— Наподобие того, что делали в 2014—2015 годах? Сейчас у нас гораздо большие масштабы.

— В настоящее время мы не можем сравнивать с 2014—2015 годами. Тогда речь шла о сотнях тысяч переселенцев, а сейчас речь идет уже о миллионах, и по факту более 10 миллионов. Будут совершенно другие вызовы. У нас есть обещание со стороны Запада, но я считаю, что правительство должно четко работать на то, чтобы российские налогоплательщики (все без исключения) платили по меньшей мере сто лет репарации Украине за то, что они натворили. Украина должна быть восстановлена за счет России.

— Да, совершенно верно, но нам нужно привлекать деньги уже сейчас, чтобы спасти ситуацию.

— Есть заверения правительства, что они работают, но я прогресса пока не вижу. Очень надеюсь, что будут приняты на международном уровне политико-правовые решения, когда замороженные российские активы будут направлены в международный фонд для восстановления Украины. Очень важно, чтобы этот фонд был прозрачным, а строительство проводилось без обвинений в коррупции. Ведь первое коррупционное дело полностью похоронит всю идею.

— Мариуполь, Чернигов, другие города придется строить с нуля. Что мы увидим в будущем?

— Сейчас таких городов, к сожалению, много в Украине. Считаю очень важным, чтобы мы привлекли архитекторов и градопланировщиков мирового уровня, потому что фактически их действительно придется отстраивать с нуля.

Предыдущий опыт восстановления городов и в Японии, и в Германии, серьезно пострадавших из-за войны, свидетельствует о том, что города отстраивают на том же месте. То есть присутствует историческое тяготение любого местного пункта, которое сохраняется.

Возникают идеи, что мы якобы построим в другом месте Мариуполь или Чернигов. Этого точно не получится.

Вопрос в том, есть ли у нас финансирование и понимание, как это сделать. Пока я слышу заявления, но не вижу конкретных продвижений.

— Кроме Японии, знаете ли вы еще какие-нибудь примеры, как решались такие дела? За счет чего и какими силами?

— В первую очередь необходимо создать фонд, который должен быть наполнен деньгами. Не обещаниями должны быть источники финансирования. Второе — это правильное проектирование таких городов. У нас есть проблема ликвидации последствий разрушений, а дальше — строительство. Опять же, это длительный период времени, то есть не нужно вселять людям надежду, что все в течение месяца или года кто-то что-либо отремонтирует. К сожалению, после этих разрушений, нанесенных РФ во время войны с Украиной, у нас появится проблема восстановления, которая будет длиться минимум 5−10 лет.

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