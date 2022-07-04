Восстановление Украины нужно начинать уже сегодня — Зеленский

4 июля, 23:29
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что восстановление Украины нужно проводить не только после завершения войны, но и сейчас.

«Сегодня был длинный и очень важный день нашей внешнеполитической активности. Открылась конференция в Лугано в Швейцарии, посвященная восстановлению Украины. Сразу хочу отметить, что когда говорят о восстановлении, часто некорректно расставляют акценты. Это ведь не только о том, что должны сделать после нашей победы или в последующие годы, но и то, что нужно делать уже прямо сейчас», — заявил президент.

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Зеленский напомнил, что украинские защитники и защитницы уже освободили около тысячи населенных пунктов, в которых были оккупанты.

«А еще это означает потребность в колоссальных средствах на восстановление инфраструктуры, на возврат медицины и социальных услуг, на восстановление нормальной экономической жизни», — сообщил Зеленский.

Президент, в частности, подчеркнул, что сейчас необходимо готовить школы и университеты к началу следующего учебного года. Также вся страна готовится к сложному отопительному сезону.

«Поэтому восстановление Украина — это не только о том, что нужно сделать потом, после нашей победы, но и о том, что нужно делать в это время. И мы должны делать это вместе с нашими партнерами, со всем демократическим миром. Делать уже сейчас», — заявил президент.

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4 июля в швейцарском городе Лугано стартовала масштабная Международная конференция по восстановлению Украины. Конференция пройдет 4−5 июля.

В конференции принимают участие представители 40 стран и 18 организаций.

План восстановления Украины после войны рассчитан на 10 лет. Среди его основных принципов — интеграция в ЕС и стимулирование частных инициатив.

Украина презентовала план восстановления страны после войны на конференции в швейцарском Лугано, которая проходит 4−5 июля. План опубликован на соответствующем сайте.

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Десятилетний план направлен на ускорение устойчивого экономического роста страны.

https://www.youtube.com/watch?v=uecLGCbLZ_8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Восстановление Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины Восстановление Украины

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