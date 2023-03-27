Создание Украины начинается со школ: социальный проект VILNA SCHOOL от архитектурного бюро IK Architects 27 марта, 10:00 Позиция проект VILNA SCHOOL

Тема восстановления нашей страны — одна из самых актуальных сегодня. Мы пообщались с архитектором и основательницей архитектурного бюро IK Architects Екатериной Яровой о том, как именно будут восстанавливаться украинские школы в рамках проекта VILNA SCHOOL.

Екатерина Яровая, архитектор и основательница архитектурного бюро IK Architects

— Екатерина, расскажите, пожалуйста, что вдохновило вас заниматься именно архитектурой?

— Объемно-пространственное мышление является неотъемлемой частью моей жизни. Сначала был кружок рисования при Дворце пионеров, далее — художественная школа им. И. Ю. Репина, а затем профильный лицей при Харьковском национальном университете строительства и архитектуры и сам архитектурный факультет ХНУСА.

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Выбирая между графическим дизайном, дизайном интерьеров и архитектурой, я поняла, что хочу связать свою жизнь с профессией, направленной на создание пространств (экстерьер и интерьеры) для людей, учитывая их потребности, пожелания, влияя на пешеходные и транспортные потоки; разрабатывая рекреационные просторы для отдыха и т. д.

В будущем эти желания сформировались в миссию бюро IK Architects: создавать особые места, в которых хочется жить и работать.

Фото: проект частного дома в Нью-Йорке

— Какие, по вашему мнению, реализуемые проекты IK Architects были самыми успешными в довоенное время?

— Одним из таких проектов стал минималистический шоурум concept store TTSWTRS в Харькове. Он открылся 24 декабря и проработал ровно два месяца…

Для нас этот проект был успешным, потому что мы уложились в сроки: между первым звонком клиента и открытием шоурума прошло 32 дня. А результат, который мы получили, ошеломлял: шоурум TTSWTRS мгновенно стал точкой тяготения для ценителей минималистической одежды.

Отдельно я бы выделила наши архитектурные проекты частных домов — они уникальны! Это симбиоз скандинавского минимализма, лаконичных форм, продуманной функциональной организации пространства, внимания к деталям и материалам.

Фото: проект VILNA SCHOOL

Возьмем, например, проекты Birch house, Silver grey, White angle или Platon’s house — все они разработаны для молодых семей, имеющих современные взгляды на жизнь, которые много путешествуют, занимаются любимым делом и мечтают о собственном уюте. Впрочем, все эти проекты разные, а то, что их объединяет, это внимание к деталям, интересные сочетания материалов и качественная архитектура, наделенная узнаваемостью стиля IK Architects.

Также до войны в нашем портфолио было много проектов HoReCa (кафе, бары, рестораны). Считаю, что заведения, дизайн которых мы разрабатываем, можно смело назвать успешными, потому что они пользуются спросом у посетителей. Это и есть отражение нашей миссии: создавать особые места, где люди хотят жить и работать.

— Что позволило вам заняться социальным проектом VILNA SCHOOL?

Фото: Интерьер HG-31, Осло

— С начала полномасштабного вторжения в Украине было повреждено или разрушено более 3000 учебных заведений. Только в Харькове таких заведений 87, и это очень большая цифра.

С командой IK Architects мы провели брейн-сторм и, во-первых, поняли, что все участники команды хотят присоединиться к восстановлению Украины. А также провели анализ направлений социальных проектов и избрали направление восстановления учебных заведений Украины.

Наша цель — разрабатывать актуальные проекты восстановления учебных заведений в Украине, учитывая уровень последствий и повреждения зданий, обеспечивать масштабирование проекта, избавиться от монотонности и повторяемости, характерных для данной функциональной единицы, и работать над достижением целей энергоэффективности.

— В чем суть этого проекта?

— По сути, проект меняет качество учебного пространства. И главная социальная миссия, к которой мы хотим прийти за счет архитектуры, — это начинать фундаментальные изменения с детей. Да, сейчас у нас есть европейские взгляды и прогрессивное видение, но эти ценности и идеи должны закладываться еще в школе.

Ведущие задачи проекта VILNA SCHOOL: учет норм безопасности (бомбоубежище), критериев устойчивого развития в архитектуре, принципов Active House в проектировании и создании образа школы несокрушимой Украины. Также команда IK Architects начинает серию волонтерских проектов, имеющих целью:

Фото: проект частного дома в Нью-Йорке

капитальный ремонт здания;

восстановление его поврежденных фрагментов;

строительство нового учебного заведения.

— А как к реализации этого проекта отнеслись ваши коллеги?

— Сегодня все архитектурное сообщество сплочено как никогда. До полномасштабного вторжения была конкуренция, договоренности и сплетни за спиной. Сейчас фокус сместился, это произошло во многих сферах и в сознании каждого украинца.

Коллеги поддерживают проект VILNA SCHOOL и положительным фидбеком, и конструктивной критикой, и замечаниями. А находящиеся в других странах даже способствуют продвижению этого проекта.

— Как вам удается каждый раз найти сбалансированное сочетание практичности, формы и красоты, позволяющее всегда представить неповторимое и гармоничное пространство в рамках проекта VILNA SCHOOL?

— Украина борется за свою свободу сейчас на поле боя, а мы, находясь в тылу, готовимся воплощать эти изменения в своей сфере. Плюс профессиональная компетенция и командная работа.

Главный аспект, позволяющий каждый раз создавать уникальное, неповторимое пространство, — это анализ потребностей конкретного учебного заведения.

Наша команда — это люди с разными характерами, жизненным опытом и умениями. Каждый из них — самостоятельный профессионал, способный справиться со своим блоком работы. Но в какой-то момент, когда возникает действительно сложная задача, они собираются вместе и таким образом усиливают друг друга. Уверена в команде IK Architects на все сто.

Фото: проект VILNA SCHOOL

— Есть ли какие-то трудности или препятствия в реализации этого проекта?

— Главная сложность — найти правильную коммуникацию между архитекторами и органами власти. К сожалению, коррупционные схемы никуда не делись, часто выбираются проекты для реализации не по качественным показателям, а по системе «поощрений-бонусов-откатов».

— Какие у вас творческие планы?

— Сейчас у нас есть несколько крутых проектов в Европе и Америке, поэтому планирую развивать это направление и в будущем открыть международное представительство IK Architects. 2022 год стал годом толчка в направлении международной деятельности: мы разработали проекты для Норвегии (Осло), Франции (Париж), Швеции (Гетеборг, Стокгольм), Испании (Бильбао, Сан Себастьян), США (Нью-Йорк, Сан-Франциско и Солт-Лейк-Сити).

Фото: проект частного дома в Нью-Йорке

Таким образом, я стараюсь развивать бюро IK Architects в Украине с выходом на международный рынок. Цель — повышать количество проектов по всему миру, созданных украинцами, а также продолжать свою личную миссию — популяризировать технические профессии среди женщин. Относительно моих личных планов хочу получить образование MBA в одной из европейских стран. Эти знания помогут мне в развитии IK Architects и VILNA SCHOOL.