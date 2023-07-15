«Буду ориентировать G7». Какие объекты на деоккупированных территориях Украина будет восстанавливать в первую очередь — вице-премьер 15 июля, 15:15 Александр Кубраков во время мероприятия «Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины» (Фото:NV/Наталья Кравчук)

Возвращение рабочих мест на освобожденных территориях Украины, которые были временно оккупированы — это приоритетная задача в процессе их восстановления, считает Александр Кубраков, вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины.

Об этом он заявил в интервью Radio NV, комментируя главные проблемы восстановления разрушенных территорий Украины.

«Начинаем [восстанавливать] школы, уже сотнями в этом году, объекты здравоохранения. То есть эти вещи происходят, это важно. Чего не хватает, на чем сейчас мы полностью тоже будем фокусироваться, и как команда, и как правительство, — это возвращение рабочих мест на тех территориях, которые были оккупированы», — подчеркнул Кубраков.

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По его словам, это важно, «потому что мы можем отстроить что угодно, но если не будет рабочих мест для людей… то есть, если будут больницы, будут школы, будет жильё, но люди там не смогут работать и получать заработную плату, то [пользы от] этого не будет.».

«Есть бизнес, который там был, и производство, которое там было. И я считаю, что это будет главным фокусом нашей команды. Я буду ориентировать, как представитель Украины в донорской Координационной платформе G7, на то, что это наше самое главное направление, а именно — восстановить те предприятия, то производство, которое было, или построить новое на тех деоккупированных территориях, которые у нас появились в прошлом и в этом году", — подчеркнул Кубраков.

Вице-премьер подчеркнул, что для реализации таких возможностей он видит две программы финансирования. Первая — «это грантовые средства с условиями по созданию рабочих мест, по налогам». «И мы в таком ключе и общались с Еврокомиссией, с нашими международными финансовыми организациями, чтобы это было так», — пояснил вице-чиновник.

Второе, по его словам, — это доступные кредиты. «Потому что кредитные средства под 30% годовых не работают ни в военное, ни в нормальное время. Мы говорим, что это неработающая история. Поэтому нужны доступные кредиты. Кому-то нужны будут гранты. Это зависит от ситуации. Это нужно анализировать, разбирать. А кому-то достаточно будет нормальных, доступных кредитов», — считает вице-премьер.

Александр Кубраков убежден, что люди будут возвращаться на деоккупированные территории только в том случае, если там будет возможность работать. Такие примеры есть в Киевской области и Черниговской областях, где «можем увидеть, что есть предприятия, которым повезло». «Как правило, это части каких-то транснациональных компаний или больших групп. Они проинвестировали. Кондитерская фабрика в Тростянце уже работает, потому что она часть крупной международной группы. Они приняли такое решение на уровне штаб-квартиры. Они восстанавливаются. Супер. Они приняли все риски и работают», — привел примеры Кубраков.

«А есть много локальных украинских компаний, которые не являются частью [международных], которые могут пойти взять кредит под 30%. Конечно, им его не дадут, потому что у них нет бизнес-плана, который может выдержать такую нагрузку. Ни один бизнес это не может выдержать. И это я считаю важным. И мы над этим сейчас будем все вместе работать, чтобы эти программы заработали», — пообещал он.