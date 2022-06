Зеленский об восстановлении в Украине: будущее должно быть ментально не в сталинских квартирах 11 июня, 00:00 Цей матеріал також доступний українською В общении с Владимиром Зеленским приняли участие студенты и профессора ведущих вузов Великобритании (Фото:president.gov.ua)

Восстановление жилья, которое разрушили российские оккупанты, должно предусматривать не только строительство новых домов, но и «построение новой, современной Украины, которая дорогой ценой завоевала свою независимость и путь в будущее».

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения со студентами вузов Великобритании.



«Я очень хочу, чтобы люди вернулись в родную страну, на родные улицы, но в немного другую Украину, которая уже завоевала независимость и завоевала для себя будущее. Я хочу, чтобы это будущее было ментально не в сталинских квартирах, а в независимом украинском пространстве. А физически будет большое строительство и восстановление нашего государства», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что запланировано восстановить все жилые дома, разрушенные в результате российского вторжения, и такое восстановление будет зависеть от мировой финансовой поддержки.

«Сейчас момент истины, сейчас война. И когда мы победим, мы будем строить новое государство, не забывая нашу прекрасную историю и наши традиции», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что построение нового, современного государства невозможно без активного участия молодежи, которая предложит свое видение будущего Украины.

В общении с Владимиром Зеленским приняли участие студенты и профессора ведущих вузов Великобритании, в частности London School of Economics and Political Science, University of Birmingham, University of Cambridge, City, University of London, Coventry University, University of Glasgow, University of Manchester, University of Oxford, University College London и т.д. В нескольких университетах присутствовали представители британских медиа.

