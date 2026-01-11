В Киеве коммунальщики восстанавливают инфраструктуру, которая была повреждена в результате российских ударов в ночь на 9 января . Ремонтные работы продолжаются круглосуточно.

Об этом в воскресенье, 11 января, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, публикуя соответствующее видео.

«Сейчас находимся на одном из инфраструктурных объектов города Киева, поврежденном. Наши коммунальщики работают и днем, и ночью для того, чтобы устранить повреждения, чтобы предоставить теплоснабжение. Сложная работа», — отметил мэр, добавив, что людям приходится работать при низких температурах воздуха.

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По словам Кличко, «работы очень много».

Ранее 11 января Кличко сообщил, что по состоянию на утро в столице после массированной атаки России в ночь на 9 января без отопления остается более тысячи домов.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщал, что около 85% многоэтажных домов, которые остались без отопления, уже с теплом.

«Все городские котельные работают. Специалисты осуществляют перезапуск систем и проводят развоздушивание сетей, чтобы тепло равномерно поступало в квартиры», — отмечал он.

В ночь на 9 января Россия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, в том числе медик, и 25 пострадали.

В городе возникли перебои с электро-, теплоснабжением и подачей воды. Мэр Виталий Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева, почти 6 тысяч, осталась без отопления, он призвал жителей по возможности уехать из города.