Восстановление Украины после войны. Какую роль будут играть государственные предприятия 4 августа, 12:52 Новости компаний USAID&UKaid

Около 100 украинских и зарубежных специалистов приняли участие в обсуждении роли госпредприятий в послевоенном восстановлении Украины — дискуссия была организована проектом USAID «Деятельность в рамках реформы государственных предприятий Украины» (SOERA). Что рассказали эксперты?

Более 3,2 тысячи государственных и 14 тысяч коммунальных предприятий работают в Украине — такую статистику озвучил старший специалист по управлению проектами USAID в Украине Андрей Нестеренко. Именно они, считает эксперт, первыми сделают вклад в восстановление Украины после завершения войны. А уже потом к этому процессу присоединится частный бизнес.

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Около 100 специалистов разного уровня — руководители и владельцы компаний, представители международных организаций (ОЭСР, ЕБРР, МФК, МВФ) и партнеры (Делегация ЕС и Европейская комиссия), члены наблюдательных советов госпредприятий, а также партнеры частных компаний собрались 27 июля для обсуждения роли государственных предприятий в послевоенном восстановлении страны.

А она значительная. Заместитель директора проекта SOERA Джон Токолиш признает, что из-за полномасштабного российского вторжения госпредприятия получили новые роли. «Укрпочта» работает над цифровизацией услуг и развитием логистики, доступной и эффективной для всех населенных пунктов, в том числе и для тех, которые пострадали от российской агрессии. «Укрпочта», говорит ее генеральный директор Игорь Смелянский, нуждается в возможности предоставлять дополнительные — банковские — услуги, особенно там, где их не готовы предлагать финучреждения. А это примерно треть территории страны.

Послевоенное восстановление Украины не будет простым. Объемы государственных закупок значительно возрастут, и нужно изменить восприятие государства как рискованного заказчика, чтобы частные компании не боялись участвовать в тендерах, отмечает глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем. Риски, которые могут помешать этому процессу, понятны уже сейчас. Это нехватка квалифицированных кадров, а помочь им может оптимизация процедур мобилизации работников в ВСУ и создание необходимых образовательных программ. Иначе, считает Мустафа Найем, будут деньги, но некому будет выполнять работу.

Предприятия должны работать эффективнее и прозрачнее, говорит независимый консультант по корпоративному управлению проекта SOERA и модератор круглого стола Андрей Бойцун. Он напоминает, что в правительстве есть планы по приватизации и внедрению эффективного корпоративного управления. О них рассказывает заместитель министра экономики Алексей Соболев — сейчас готовится четырехлетний план на 2024−2027 годы, который будет передан Европейской комиссии для разработки программы масштабной помощи Украине. В этом плане есть раздел, посвященный государственным активам, вопросам корпоративного управления и приватизации.

Соболев рассказывает, что экономика Украины будет расти благодаря инвестициям, в частности, через приватизацию. Продавать корпоративные права на все компании в правительстве не спешат. Профильное министерство разработало перечень предприятий, которые должны оставаться в государственной собственности, — его должны утвердить правительство и парламент. Соболев говорит, что такие компании, как «Укрпочта», «Укрэнерго» и «Укрзализныця» сыграли важную роль во время войны. Поэтому правительство рассматривает лишь частичную приватизацию этих предприятий, в частности через IPO. Корпоратизация и создание независимых наблюдательных советов позволит госпредприятиям привлекать кредитные средства с меньшими затратами.

Международные партнеры поддерживают Украину на этом пути. Ответственный менеджер по Украине в ОЭСР Габриэла Миранда рассказывает о поддержке Украины — в июне этого года Украина договорилась с ОЭСР о соответствующей четырехлетней программе. Стороны будут сотрудничать, в частности, над продолжением реформы госпредприятий, приватизацией, развитием рынков капитала и борьбы с коррупцией.

И этот процесс нужно начинать сейчас, что позволит получить быстрые результаты сразу после завершения войны.

Эта статья создана благодаря поддержке американского и британского народов через Агентство США по международному развитию ( USAID) и Управление иностранных дел, Содружества и развития ( UKaid). Взгляды авторов, высказанные в этих публикациях, не обязательно отражают взгляды USAID, правительства США, UKaid или правительства Соединенного Королевства.