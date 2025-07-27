Свириденко сообщила, когда завершится восстановление Охматдета

Премьер-министерка Украины Юлия Свириденко посетила Охматдет и сообщила, что его восстановление завершат до конца года, а уже в августе начнет работать отделение трансплантации костного мозга.

Об этом говорится в сообщении на странице Свириденко в Facebook.

«Уже в августе в больнице будет восстановлено отделение трансплантации костного мозга. Все необходимые работы по восстановлению должны быть завершены до конца года. Несмотря на войну и разрушения, больница ежедневно спасает жизни. Пока строители восстанавливают корпуса, врачи продолжают оперировать, лечить, консультировать», — гоаорится в сообщении премьер-министерки.

Реклама

Российский удар по больнице Охматдет в Киеве и ее восстановление

8 июля 2024 года российские войска во время массированного обстрела Киева нанесли удар по детской больнице Охматдет. Двое взрослых погибли, одна из них — молодой врач из Львова. Было повреждено 24 отделения. Около 100 маленьких пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения Киева и области.

СБУ заявляла, что РФ прицельно ударила по Охматдету ракетой Х-101. Об этом свидетельствовали найденные на месте удара обломки. Также в СБУ заявляли, что разрушения больницы «ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS», как утверждали российские власти, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что государство отстроит Охматдет. Правительство выделило 100 млн грн на ремонтные работы.

12 июля 2024 года Виктор Ляшко заявил, что корпус больницы Охматдет не подлежит восстановлению, поэтому его снесут.

В марте 2025 года Ляшко заявлял, что восстановление поврежденной из-за ракетного удара НДСБ Охматдет может начаться в мае или в начале июня. Ранее он также сообщал, что весной 2025 года должны начаться работы по восстановлению главного корпуса детской больницы Охматдет.

9 июня поврежденный корпус Охматдета начали восстанавливать. В Министерстве здравоохранения сообщили, что в тендере на ремонт корпуса среди строительных компаний победила Риола-Модуль ЛТД, которая предоставила наиболее экономически выгодное предложение — почти 293 млн грн, тогда как ожидаемая стоимость ремонта составляла 367,4 млн грн.

До этого Слідство.Інфо писало, что Риола-Модуль ЛТД фигурировала в четырех делах о хищении госсредств в сговоре с должностными лицами Сумской и Донецкой областей.

В частности, в 2017 году Департамент капитального строительства Донецкой ОГА заключил договор с Риола-Модуль ЛТД на более 40 млн грн. Компания получила аванс, однако не выполнила работы в предусмотренный срок.

Также в 2019 году проводилось досудебное расследование в отношении возможного хищения госсредств должностными лицами Департамента инфраструктуры Сумского городского совета на сумму более 34 млн грн. Как сообщает Слідство.Інфо, чиновники сговорились с подрядчиками, среди которых также фигурирует Риола-Модуль ЛТД.

