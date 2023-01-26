В Николаевской области началось возобновление распределения газа в селе, которое 8 месяцев было под вражескими обстрелами 26 января, 16:46 depositphotos

В селе Шевченково Николаевской области начали возобновлять газоснабжение. Из-за вражеских обстрелов оно отсутствовало с июня.

Газовщики обещают людям уже в марте вернуть тепло и комфорт в их дома. Шевченково было на линии разграничения восемь месяцев — враг постоянно обстреливал его из оккупированной части Херсонской области. Из-за этого в селе полностью разрушены 20% газопроводов.



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После проведения разминирования газовщики смогли взяться за возобновление газоснабжения. Часто повреждение газовых сетей происходит в труднодоступных местах. Поэтому газовщики используют лазерные сенсоры Esders Elli. Они позволяют обследовать газопроводы на расстоянии или высоте, а также обеспечивают высокую точность измерения.

Лазерные детекторы, которые используют специалисты наших ремонтных бригад, могут выявить наименьшую концентрацию газа в воздухе. Это позволяет нам обследовать газопроводы в домохозяйствах, оставленных хозяевами", — объяснил технический директор АО «Николаевгаз» Дмитрий Грицай.

Сейчас в населенном пункте осталась всего треть жителей. Газовики уже визуально обследовали все сети. Теперь происходит опрессовка системы — ее накачивают воздухом, чтобы проверить на герметичность.

«Необходимо заменить около 4 км труб, около 800 счетчиков в помещениях. Также будет заменен шкафный газорегулирующий пункт (ШГРП). Это устройство, которое нам за 7 дней изготовили и привезли с завода RGC Production, позволяет регулировать давление в сети для безопасной эксплуатации газового оборудования клиентов. Также будут ремонтироваться газовые вводы клиентов и заменяться стойки газопроводов. Все эти работы выполняются за счет тарифа на распределение газа — других источников финансирования или помощи у нас нет», — говорит представитель АО «Николаевгаз» Ирина Крисанова.

Восстановить распределение газа в дома жителей Шевченкового в «Николаевгазе» планируют уже через два месяца.