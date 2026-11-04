Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за повторных российских ударов и постоянных воздушных тревог ремонт поврежденных энергетических объектов занимает значительно больше времени. Однако он отметил, что резервы необходимого оборудования сформированы и восстановление должно проводиться после каждой атаки.

Об этом Зеленский сообщил по итогам селекторного совещания, посвященного ситуации с ликвидацией последствий российских ударов и восстановлением электроснабжения.

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Глава государства говорит, что обстрелы продолжаются практически каждые сутки. Столь же круглосуточно ведутся работы по восстановлению энергосистемы.

«К сожалению, из-за повторных ударов и постоянных воздушных тревог ремонтные работы занимают гораздо больше времени. Однако резервы необходимого оборудования сформированы, и восстановление должно происходить после каждого удара. Мы работаем с партнерами над оперативным пополнением наших запасов. Уже есть договоренности и о новых пакетах энергетической поддержки», — отметил президент.

По его словам, ситуация в Киеве сейчас особенно сложная: у людей и предприятий — многочасовые отключения света и воды.

Зеленский сообщил, что сложная ситуация наблюдается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Винницкой областях, а также в Донецкой области, где возникают чрезвычайные вызовы из-за боевых действий. Он отметил, что в южных регионах применяются графики и экстренные отключения.

«Но, как бы ни было сложно, по всей стране должна быть обеспечена максимально оперативная и полноценная работа государственных структур, областных и местных властей, а также каждой компании, снабжающей людей электричеством, теплом и водой, — независимо от формы собственности таких компаний», — подчеркнул глава государства.

Зеленский поручил правительству и правоохранительным органам до конца сегодняшнего дня представить перечень мер, которые обеспечат полноценное сотрудничество с компаниями, отстающими сейчас в проведении ремонтных и восстановительных работ.

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Кроме того, президент заслушал доклад командования ВСУ об организации работы РЭБ. По его словам, были определены необходимые шаги.

3 ноября Укрэнерго заявило об одной из самых масштабных российских атак на энергетику Украины. За сутки россияне более 20 раз целенаправленно атаковали энергообъекты, использовав «беспрецедентное количество средств поражения». В ряде регионов, в частности в Киеве и области, были введены аварийные отключения света.

4 ноября из-за масштабных и системных российских атак на энергетическую инфраструктуру АЭС были вынуждены снизить мощность генерации. Возврат к номинальным показателям будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят сети, поврежденные в результате обстрелов.