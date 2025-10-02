Свириденко рассказала, в каких областях Украины еще есть обесточивание после атак РФ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в четверг, 2 октября, рассказали о последствиях российских атак на энергетическую инфраструктуру в регионах Украины . Об этом она написала на своей странице в Telegram.

По словам Свириденко, в Сумской области ночью россияне атаковали энергообъекты. Конотопский и Шосткинский районы были частично без света. Она добавила, что сейчас в этих районах полностью восстановлено электроснабжение.

В Черниговской области из-за российского обстрела продолжается восстановление энергосетей. В отдельных районах разворачивают пункты несокрушимости, добавила Свириденко.

В Славутиче снабжение восстановлено на объектах критической инфраструктуры. Также премьер уточнила, что энергетики работают, чтобы заживить город полностью.

Правительство дало поручение Минэнерго вместе с Минрегионом, Минфином, Минэкономики, МВД, Киевской, Сумской и Черниговской ОГА, а также Укрэнерго обеспечить ликвидацию последствий обстрелов и необходимые ремонты.

Ранее в Минэнерго сообщали, что по состоянию на утро 2 октября в результате российских дроновых атак обесточены потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация была в Сумской и Черниговской областях.

Вечером 1 октября в Черниговской области ввели график почасовых отключений электроэнергии из-за обстрела России энергетических объектов.

В Сумской области в результате ударов армии РФ по критической инфраструктуре были обесточены Конотопский и Шосткинский районы. В Конотопе исчезло электро- и водоснабжение.

В Одессе в результате российского обстрела шахедами в ночь на 2 октября без электроснабжения остаются более 46 тысяч потребителей.

В городе Славутич Киевской области после российского массированного удара дронами вечером 1 октября большинство бытовых потребителей также остаются без электроэнергии.