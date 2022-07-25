Золотое днище. Кто из чиновников РФ и как зарабатывает на «восстановлении» оккупированного Донбасса 25 июля, 19:01 Эксклюзив НВ Ось зла: Заместитель главы АП Сергей Кириенко по поручению российского президента Владимира Путина курирует «восстановлением» Донбасса (Фото:Коллаж НВ)

Кремлевский «куратор Украины» Сергей Кириенко придумал, что российские регионы должны взять «шефство» над ОРДЛО. И, тем самым, запустил большую коррупционную кормушку для чиновников РФ

Оккупированный Донбасс становится новой — и весьма крупной по размерам — коррупционной кормушкой для представителей власти страны-оккупанта. На ней, как считает Илья Пономарев, бывший депутат госдумы РФ, ныне являющийся гражданином Украины, «обогатится средний и нижний уровень российских чиновников».

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Речь идет об инициативе, старт которой 19 мая дал один из ключевых «кураторов украинского вопроса» в Кремле — Сергей Кириенко, глава внутриполитического блока администрации Путина. Тогда он заявил, что российские регионы возьмут «шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик».

Авторство самой идеи российские оппозиционные издания приписали диктатору Путину: тому, мол, подобное «шефство» хорошо знакомо еще с советских времен.

«Россия будет помогать „ЛНР“ и „ДНР“, но потребуются годы, чтобы привести там все в порядок», — позже заявил сам хозяин Кремля.

Цена «порядка», по самым консервативным оценкам, может достигать триллионов рублей. Правда, этот груз Кремль переложил на регионы РФ.

Поначалу рвением со стороны последних и не пахло. Российский оппозиционный журналист Андрей Перцев, который следит за этой темой на сайте Медуза, поясняет: на конец июня из 85 субъектов РФ лишь 20 решились взять «шефство» над отдельными оккупированными районами Донбасса. Подобная пассивность Кремлю не понравилась, Москва надавила, и теперь, по данным российских пропагандистов, к процессу приобщились еще 10 регионов страны-оккупанта. К примеру, Алтайский край якобы взял под «контроль» Славяносербский район «ЛНР», а Башкирия — город Хрустальный (Красный луч), расположенный на юге Луганской области.

Ситуация сложилась двойственная. С одной стороны, субъекты РФ не хотят брать на себя новые расходы. С другой, — подобные масштабные программы дают возможность российским чиновникам отлично заработать на взятках и откатах.

Константин Скоркин, российский эксперт Карнеги центра, поясняет: программа «шефства» — это проверка на лояльность и инициативность глав российских регионов. Но свободных денежных ресурсов у них, если речь не идет о руководителях Москвы и нефтегазоносных областей, нет. А если брать деньги на «шефство» из местных бюджетов, то это автоматически приведет к серьезному сворачиванию региональных программ, — в некоторых субъектах России уже, к примеру, отменяют проекты по строительству и ремонту автомобильных дорог.

В Курской области деньги «для Донбасса» поступают из резервного фонда региона, а власти Брянщины и Башкирии заявили, что финансы они выделяют из «внебюджетных источников».

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