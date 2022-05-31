Оккупанты контролируют оборудование. Восстановить мобильную связь в Херсонской области в ближайшее время не удастся — Госспецсвязи 31 мая, 22:06 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты стали транслировать в регионе через громкоговорители кремлевскую пропаганду (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

В ближайшее время восстановить мобильную связь в Херсонской области, скорее всего, не удастся, поскольку оборудование контролируют российские оккупанты. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

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«Это уже не первая попытка лишить украинских граждан, оказавшихся на временно оккупированных территориях, возможности связаться с родными, вызвать скорую помощь или спасателей, получить правдивую информацию о ходе войны и ситуации в стране», — говорится в сообщении в Facebook.

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Компании мобильной связи сообщают, что войска РФ отключили питание оборудования, отсоединили кабели. Отмечается, когда пропала связь оккупанты стали транслировать в регионе через громкоговорители кремлевскую пропаганду.

«Агрессор, видимо, до сих пор думает, что без альтернативных источников информации украинцы начнут верить вражеской пропаганде. Зря, ведь Херсон — это Украина», — добавили в Госспецсвязи.

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