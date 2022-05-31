Оккупанты контролируют оборудование. Восстановить мобильную связь в Херсонской области в ближайшее время не удастся — Госспецсвязи

31 мая, 22:06
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты стали транслировать в регионе через громкоговорители кремлевскую пропаганду (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Оккупанты стали транслировать в регионе через громкоговорители кремлевскую пропаганду (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

В ближайшее время восстановить мобильную связь в Херсонской области, скорее всего, не удастся, поскольку оборудование контролируют российские оккупанты. Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Война России против Украины — главные события 31 мая

«Это уже не первая попытка лишить украинских граждан, оказавшихся на временно оккупированных территориях, возможности связаться с родными, вызвать скорую помощь или спасателей, получить правдивую информацию о ходе войны и ситуации в стране», — говорится в сообщении в Facebook.

Видео дня
Читайте также:
Евгений Дубогрыз
Евгений Дубогрыз
Зачем Россия хочет ввести рубль в Херсонской области и что это значит?

Компании мобильной связи сообщают, что войска РФ отключили питание оборудования, отсоединили кабели. Отмечается, когда пропала связь оккупанты стали транслировать в регионе через громкоговорители кремлевскую пропаганду.

«Агрессор, видимо, до сих пор думает, что без альтернативных источников информации украинцы начнут верить вражеской пропаганде. Зря, ведь Херсон — это Украина», — добавили в Госспецсвязи.

https://www.youtube.com/embed/4pM210J1x4o
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мобильная связь Херсонская область Война в Украине

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X