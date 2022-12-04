«Выстоять — это отстоять все». Воспринимайте эту зиму не испытанием, а временем, приближающим нас к победе — Зеленский 4 декабря, 22:53 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS / Valentyn Огиренко)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что этой зимой очень важно выстоять. Россия все еще имеет преимущество в артиллерии и ракеты, однако у нее нет такой мотивации, как у украинцев.

«Выстоять этой зимой – это отстоять все. У России еще пока есть ракеты и преимущество в артиллерии. Но у нас есть то, чего оккупант не имеет и не будет иметь – мы защищаем свой дом, а это дает нам самую сильную мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда приумножает любую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир», – сказал он.



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По словам президента, чтобы пройти нынешнюю зиму, украинцы должны помогать друг другу, а также не допускать внутренних конфликтов.



«Чтобы пройти эту зиму, мы должны еще больше помогать друг другу, чем когда-либо, еще больше заботиться друг о друге. Не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли и чем, просто помогайте, когда видите, что можете это сделать. Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов и распрей, которые могут ослабить нас всех…», — сказал он.

Зеленский также призвал украинцев воспринимать каждый день зимы не как испытание, а как время, приближающее Украину к победе.

