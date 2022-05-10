Оккупанты заставляют воспитателей детских садов из Донецка ехать в Мариуполь — разведка 10 мая, 14:44 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки Украины сообщает, что оккупанты заставляют воспитателей детских садов из Донецка уезжать в Мариуполь.

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По данным ведомства, руководителям заведений дошкольного образования оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для отправления в захваченный Мариуполь и близлежащие населенные пункты — Мангуш, Никольское, Ялта.

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Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью «организации работы на местах».

В ведомстве заявили, что подобным образом изымается и персонал банковских учреждений. Ожидается, что руководство местным финансовым сектором полностью перейдет под контроль оккупантов.

Разведка считает, что такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказом части сотрудников сотрудничать с оккупационными властями.

Известно, что персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено.

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