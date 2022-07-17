MH17: Полная картина преступления, которое Россия до сих пор не признает





17 июля 2014 года, через несколько месяцев после аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс, над оккупированной частью Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777.

Лайнер компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийскую столицу Куала-Лумпур. Как доказали многочисленные дальнейшие расследования, в самолет попала ракета российского зенитного ракетного комплекса Бук. Погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета. Это самое большое количество жертв в истории авиации из всех случаев сбития гражданских лайнеров.

В специальном проекте НВ напоминает об одном из крупнейших преступлений России за восемь лет войны с Украиной, которое Москва до сих пор не признала.



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Обстоятельства гибели рейса

Реконструированные обломки самолета MH17 / Фото: REUTERS/Michael Kooren

Пассажирский самолет Boeing 777 малазийской авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял регулярный рейс из Нидерландов в Малайзию. Он вылетел из Амстердама в 12:13 по центральноевропейскому времени (13:13 по Киеву) и должен был через 16 часов полета сесть в аэропорту города Куала-Лумпур (около 06:10 18 июля по тихоокеанскому времени).

До финальной точки назначения рейс MH17 не добрался: связь с бортом была потеряна в 16:20 по Киеву, он скрылся с радаров после почти трех часов полета. В тот момент самолет находился на высоте более 10 тыс. м над неподконтрольной Украине частью Донецкой области и должен был вскоре пересечь границу с Россией. Украинские диспетчеры, ведущие лайнер, уже получили разрешение российских на передачу рейса в воздушное пространство РФ.

Именно в 16:20 перестали работать «черные ящики» самолета: регистратор полетных данных (FDR) и бортовой диктофон в кабине пилотов (CVR), которые впоследствии были найдены и тщательно исследованы. По их данным, полет проходил штатно, а в последний момент перед крушением самописцы зафиксировали звуковой всплеск — вероятно взрыв снаружи. В это время самолет находился в точке над поселком Рассыпное. Большинство его обломков упали в районе соседнего села Грабово (оба населенных пункта расположены в Донецкой области на границе с Луганской). Ближайшие города отсюда — Торез (ныне Чистяково) и Снежное.

Погибли все 298 человек, находившихся на борту воздушного судна. Это 15 членов малазийского экипажа самолета и 283 пассажира, из них 80 — несовершеннолетние дети. На борту Boeing 777 находились по меньшей мере 20 семей по несколько человек, многие пассажиры летели на отдых или к родственникам. Две трети пассажиров были гражданами Нидерландов (193 человека), гражданство Малайзии имели 43 человека из всех лиц на борту, Австралии — 27.

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Орудие убийства: русский Бук

Российский военнослужащий проходит мимо ракетной системы Бук / Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Позже следствие установило, что в самолет попала ракета российского зенитно-ракетного комплекса Бук. Он находился на вооружении 53-й курской зенитной ракетной бригады.

Это формирование противовоздушной обороны вооруженных сил России, входящее в состав 20-й общевойсковой армии РФ. Бук был доставлен на территорию Украины в день сбития лайнера и вывезен обратно в Россию уже на следующее время — без одной ракеты, как выяснили в своих расследованиях Bellingcat и Объединенная следственная группа (JIT), куда входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. Экипаж установки, вероятнее всего, тоже был русским.

Благодаря многочисленным фото и видеозаписям расследователям удалось установить полный маршрут транспортировки ЗРК Бук из Курской области России в Украину через неподконтрольный украинским силам участок границы. Комплекс прибыл из расположения 53-й зенитной ракетной бригады РФ, базирующейся в районе Курска (поселок Маршала Жукова). Еще в конце июня оттуда выехала большая колонна войск из почти 50 машин, в том числе шесть ракетных комплексов Бук на грузовиках-тягачах. 25 июня колонна прибыла в город Миллерово (Ростовская область), откуда ракетные установки развезли по разным точкам в районе российско-украинской границы.

Комплекс, из которого был сбит рейс MH17, пересек границу Украины накануне катастрофы, в ночь на 17 июля в районе пограничного поселка Северный (Луганская область). Дальше уже на территории Украины Бук перегрузили на тягач Volvo, доставили в Донецк (вероятно, через Луганск, Алчевск, Дебальцево и Макеевку), а затем через Зугрес, Шахтерск и Торез — на окраине Снежного.

Скорее всего, запуск ракеты был осуществлен вблизи Снежного Донецкой области примерно в 15 км от места катастрофы. Впоследствии, по меньшей мере, один из свидетелей заявил суду, что 17 июля 2014 года видел Бук в поле под Снежным, а через короткое время — вылет ракеты с этого участка.

Самолет был сбит ракетой серии 9М38. Часть ракеты, где был размещен двигатель, была найдена на территории Украины и в 2018 году продемонстрирована публике.

По данным следствия, вероятнее всего, ракета попала в носовую часть самолета, левее и выше кабины пилотов. Фактически, самолет был разрушен еще до момента столкновения с землей. В результате взрывной декомпрессии нос самолета развалился на части, тогда как центральная и задняя части фюзеляжа еще продолжали падение с движением вперед — именно поэтому обломки и тела погибших были разбросаны по значительному участку площадью около 50 кв. км.



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Показания боевиков «ДНР», подтверждающих преступление России

Вооруженный пророссийский сепаратист стоит на страже, пока группы по расследованиям авиакатастрофы осматривают место крушения рейса MH17 Malaysia Airlines возле села Грабово / Фото: REUTERS/MAXIM ZMEYEV

Еще до сбития малазийского лайнера российские военные, управлявшие боевиками «ДНР», развернули настоящую охоту на украинскую авиацию. В мае 2014 года были сбиты два вертолета Ми-24 ВСУ под Славянском, в июне — самолет Ил-76 во время посадки в Луганске. 14 июля, за несколько дней до трагедии рейса MH17, выстрелом ЗРК Бук с территории России был сбит транспортный самолет Ан-26 в Луганской области, 16 июля — украинский Су-25.

Именно поэтому с 1 июля 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий для гражданской авиации — сначала до высоты 7900 м, а с 14 июля это ограничение подняли до 9750 м. Рейс MH17 летел над территорией Украины на высоте более 10 тыс. м, однако переговоры боевиков ДНР и российских военных сразу после катастрофы свидетельствуют, что они намеренно стреляли по пассажирскому лайнеру, очевидно считая его очередной военной целью.

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Кроме того, еще за несколько дней до сбития лайнера СБУ фиксировала многочисленные переговоры боевиков и их российских кураторов об ожиданиях и получении ЗРК Бук с территории России.

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Расследование трагедии и судебный процесс по делу MH17

Суд над рейсом MH17 Malaysia Airlines в судебном комплексе Схипхол в Бадхуведорпи / Фото: REUTERS/POOL

Привлечь к ответственности Россию, ее руководство и всех виновных в трагедии пытаются тремя путями:

через уголовный судебный процесс по делу MH17, рассматриваемый Окружным судом Гааги;

в рамках коллективной жалобы Нидерландов и Украины против России в Европейский суд по правам человека;

в рамках иска Украины против России к Международному суду ООН, где в список крупнейших террористических атак со стороны России Украина включила и сбитие пассажирского рейса MH17.





Само большое мировое внимание приковано к первому из этих трех пунктов — судебному процессу, который ведет Окружной суд Гааги. Заседания суда, проходившие в судебном комплексе Схипхол в пригороде Амстердама, начались в марте 2020 года и завершились 10 июня 2022 года.

Как ожидается, суд должен вынести окончательное решение в ноябре или в декабре 2022 года.

Именно этот процесс базируется на выводах масштабного расследования Объединенной следственной группы (JIT). Она была создана летом 2014 и объединила представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины в работе над уголовным расследованием преступления. В мае 2018 года JIT представила свой итоговый подробный доклад в рамках расследования трагедии рейса MH17 (первый был обнародован осенью 2016 года).

Следствие отвергло все остальные версии трагедии, которые пыталась продвигать Россия. В частности, прокуратура Нидерландов подробно проверила и опровергла из-за отсутствия доказательств следующие версии:

взрыв прямо на борту самолета;

обстрел лайнера Malaysia Airlines с военного самолета;

попадание в пассажирский самолет системой ПВО, но не ракетой ЗРК БУК;

поражение рейса МН17 из зенитно-ракетного комплекса БУК, принадлежавшего Украине, а не РФ.

В то же время расследователи подтвердили, что в самолет попала ракета, выпущенная из российского ЗРК Бук.

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Вот главные факты, которые удалось установить в течение многолетнего тщательного расследования специалистам JIT, авторам дополнительных независимых расследований Bellingcat и The Insider, а также показаний свидетелей, которых привлек к делу суд в Нидерландах:

Учитывая эти факты, в июне 2019 года прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения четырем подозреваемым в причастности к убийству пассажиров и экипажу рейса МН17:

бывшему главарю пророссийских боевиков на Донбассе Игорю Гиркину (Стрелкову );

); командиру т.н. «ДНР», российскому генерал-майору Сергею Дубинскому ( позывной — «Хмурый»);

позывной — «Хмурый»); подполковнику запаса ВДВ России Олегу Пулатову ( позывной — «Гюрза»);

позывной — «Гюрза»); гражданину Украины Леониду Харченко ( позывной — «Крот»).

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Кому выдвинули подозрение и за что именно

Следователи обнародовали последние выводы по поводу сбития MH17 в Ньювегейне / Фото: REUTERS/EVA PLEVIER

Окружной суд Гааги должен вынести приговор четырем подозреваемым, обвинение которым было выдвинуто летом 2019 года. Речь идет именно об Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко.

Каждого из них прокуроры просят приговорить к пожизненному заключению, ни один не признает причастности к трагедии. Все они объявлены в международный розыск.

Прокуратура Нидерландов убеждена, что все четверо принимали участие в организации транспортировки российского ЗРК Бук на оккупированную территорию Донецкой области и его вывозе обратно в Россию (или способствовали этим процессам). Сторона обвинения не считает, что кто-то из них напрямую запускал ракету. Впрочем, следователи убеждены, что подозреваемые спланировали перевозку Бука именно для того, чтобы сбивать самолеты.

По мнению нидерландских прокуроров, соучастников преступления не оправдывает то, какой именно самолет они хотели сбить, используя ЗРК Бук — военный или гражданский. Они также не могут пользоваться иммунитетом комбатантов в соответствии с Женевскими конвенциями, поскольку не воевали открыто от имени своей страны, представляли незаконные вооруженные формирования и не соблюдали законы и обычаи войны, участвуя в пытках, убийствах, мародерстве и других преступлениях.

Ни один из обвиняемых пока не арестован и не присутствовал на судебном процессе, только одного (Олега Пулатова) заочно представляли нидерландские адвокаты.

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Игорь Гиркин (Стрелков)

гражданин России, отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ

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Участвовал в военных кампаниях в Чечне, Приднестровье, Боснии. После создания марионеточного формования «ДНР» стал первым «министром обороны» квазиреспублики и выполнял эту функцию на момент сбития лайнера Malaysia Airlines. Ушел с «должности» военного предводителя ДНР в августе 2014 года и вернулся в Россию.

Следствие считает, что именно Гиркин «заказал» поставку ЗРК Бук из России, а поскольку все боевики «ДНР» были ему подотчетны, фактически руководил задачами этого комплекса на украинской территории. Согласно данным аудиоперехватов СБУ, на следующий день после сбивания рейса MH17 Гиркин обсуждал возвращение Бука на территорию России.

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Сергей Дубинский («Хмурый»)

гражданин России, генерал-майор российской армии



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Участвовал в войнах в Афганистане и Чечне, служил в 22-й бригаде спецназа ГРУ. В 2014 году якобы вышел в отставку и уехал в Украину, где возглавил разведку террористической группировки «ДНР».

Принимая во внимание многочисленные аудиоперехваты СБУ, расследование пришло к выводу, что именно Дубинский контролировал перевозку Бука к месту запуска попавшей в самолет ракеты и затем принимал участие в его эвакуации. Утром в день крушения Дубинский обсуждал с другими боевиками, что ЗРК Бук и его экипаж уже прибыли в Донецк. Именно 17 июля 2014 года он поручил отправить установку в сторону Снежного, откуда, вероятно, была выпущена ракета по рейсу MH17.

Вскоре после сбития лайнера, считая его военным самолетом ВСУ, Дубинский рассказал еще в одном телефонном разговоре, находясь в тот момент в Мариновке — деревне к югу от Снежного: «Долбят Градом постоянно, только сейчас передышка. Самолет вот тоже сейчас бахнули, „сушку“. У нас же Бук-М получили мы».

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Олег Пулатов («Гюрза», или «Халиф»)

гражданин России, отставной офицер НДС российской армии



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В начале 90-х окончил Киевское высшее общекомандное училище, впоследствии воевал в Чечне, был командиром воинской части 85954 в Ульяновске. Был досрочно уволен со службы (якобы «по состоянию здоровья») в 2008 году. В Украине оказался весной 2014 года, возглавил 2-й отдел ГРУ квазиформирования «ДНР», занимавшийся военной разведкой.

К моменту сбития самолета фактически был подчиненным Дубинского. Нидерландские следователи установили, что именно Пулатов, вероятно, находился рядом с установкой Бук в момент запуска ракеты по малазийскому пассажирскому самолету, а также сопровождал ЗРК на пути от Снежного. Расследователи Bellingcat считают, что Пулатов также нашел и передал вожакам «ДНР» бортовые самописцы лайнера.

Пулатов — единственный из обвиняемых, кого на судебном процессе в Нидерландах представляют адвокаты, хотя даже с ними он общался минимально.

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Леонид Харченко («Крот»)

гражданин Украины, боевик " ДНР"



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На момент сбития самолета был подчиненным Пулатова и Дубинского, вероятно, командовал разными подразделениями разведки ГРУ «ДНР».

Весной 2015 именно Харченко заменил Пулатова во главе 2-го отдела ГРУ «ДНР». Украинская служба ВВС сообщала, что в 2020 году Харченко был задержан в оккупированном Донецке, но в совсем другом деле, возбужденном фиктивными органами «ДНР». Источники BBC тогда предполагали, что таким образом Харченко хотят «изолировать» и предотвратить его похищение украинскими спецслужбами.

В день трагедии, согласно аудиоперехватам СБУ, «Крот» координировал других боевиков «ДНР», указывая им на местонахождение Бука, а затем принимал участие в его вывозе в Россию.

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Когда мир услышит окончательный приговор по делу о рейсе MH17?

Судьи проверяют реконструкцию обломков MH17 в Рейджене / Фото: REUTERS/PIROSCHKA VAN DE WOUW

Рассмотрение уголовного дела по сбитию рейса MH17 по сути было завершено 10 июня 2022 года. Окружной суд Гааги огласит свой приговор четырем обвиняемым в последние месяцы года, среди возможных дат называли 17 ноября или 15 декабря. Окончательная дата станет известна до конца сентября.

В нидерландской прокуратуре отдают себе отчет, что приговор будет невозможно выполнить, если виновники трагедии не попадут в руки правосудия. Для этого их необходимо либо экстрадировать из РФ, либо задержать в третьей стране как объявленных в международный розыск.

Родственники погибших, выступавшие в суде в Нидерландах лично или передав свои заявления через адвокатов, настаивали на восстановлении правды. Гражданка Нидерландов Риа ван дер Стин, потерявшая отца и мачеху в катастрофе MH17, заявила почти год назад в своей эмоциональной речи в зале суда: «Я так и не смогу окончательно попрощаться с ними до тех пор, пока ответственных за их смерти не признают виновными».

А в начале своего выступления она обратилась к российскому режиму, процитировав Александра Солженицына в оригинале: «Они лгут. Мы знаем, что они лгут. И они знают, что мы знаем, что они лгут».

«Я знаю, на ком лежит ответственность», — подчеркнула женщина, которая ожидает приговора вместе с родственниками других 296 жертв катастрофы и всем миром.

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