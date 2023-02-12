Опасность точечных ударов. РФ держит в Черном море два подводных ракетоносителя с восемью Калибрами 12 февраля, 10:38 Военные корабли РФ (Фото:LB/Минобороны России/Facebook)

Российские войска держат на боевом дежурстве в Черном море 12 военных кораблей и два подводных ракетоносителя с восемью крылатыми ракетами Калибр.

Об этом сообщила руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона Єдині новини.



«В настоящее время в Черном море находится 12 кораблей в составе корабельной группировки, один корабль дежурит в акватории Азовского моря. Это связано с тем, что утихли штормы, ситуация морская немного успокоилась, поэтому враг развернул корабельную группировку шире, и в Черном море наблюдаем на чередовании две подводных ракетоносители — это до 8 ракет типа Калибр, снаряженных и готовых к применению», — отметила Гуменюк.

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По ее убеждению, такое количество говорит о вероятности точечных ударов, а не о подготовке к следующей российской массированной атаке.

В то же время Гуменюк добавила, что следует быть бдительными, ведь для выхода надводного ракетоносителя достаточно 2−3 часов, чтобы он оказался в зоне запуска ракет.

Гуменюк подчеркнула, что Силы обороны наблюдают за ситуацией в Черном море и готовы к развитию любых событий.

10 февраля во время очередной массированной ракетной атаки РФ на Украину была запущена 71 крылатая ракета Х-101, Х-555 и Калибр. Украинскими силами ПВО была уничтожена 61 вражеская ракета.