Восемь лет за решеткой. Правительство предлагает ужесточить наказание за киберпреступления

Правительство предлагает ужесточить наказание за киберпреступления. Так, например, за хакерскую атаку могут дать до 8 лет тюрьмы. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде. Пока усиления ответственности хотят повысить только в случаях вмешательства в работу объектов национальной безопасности. Подробнее в сюжете Радио НВ.

Правительственный законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс Украины, которые усилят ответственность за вмешательство в государственные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры. Например, предлагается изменить срок лишения свободы из бывших 2-5 лет до 6-8 лет, а также увеличить срок лишения права занимать определенные должности или заниматься специальной деятельностью с 2 до 3 лет. При повторном совершении таких поступков срок предлагается увеличить до 10 лет. Для работников таких объектов хотят ввести уголовную ответственность. Например, если рабочий АЭС предоставит третьим лицам информацию о ее программном обеспечении, ему грозит срок до 7 лет. За нарушение правил пользования компьютерами на таких объектах вводится штраф от 1 до 2 млн грн. За распространение вирусов нужно будет заплатить штраф от 3 до 4 млн грн. Несмотря на уплату, гражданину грозит также тюремное заключение до 6 лет.

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По мнению директора компаниии в сфере кибербезопасности 10 Guards (Тен Гардс) Виталия Якушева, предлагаемые сроки и штрафы за подобные преступления очень мягкие. В западных странах, например в США, за подобные преступления дают не менее 30 лет тюремного лишения свободы, добавил Якушев.

"Это усовершенствование и Уголовного, и Криминального кодекса, и процессуальных кодексов, где уже четко будет прописано, как проходит расследование киберпреступлений, урегулирован сбор доказательств", - отметил Якушев.

В случае принятия этого законопроекта, он не будет работать, поскольку в Украине нет инфраструктуры отслеживания и предупреждения таких преступлений, рассказал в комментарии Радио НВ председатель общественной организации Лига противодействия кибертерроризма и информационных войн Юрий Когут. По его словам, в полномочия киберполиции такая работа не входит.

"Нужно посчитать потенциальные убытки и создать необходимое количество специалистов. Нужно проработать законодательную базу, провести аудит всех объектов. Кто-то должен это сделать. Киберполиция не несет ответственности за критическую инфраструктуру, за нее отвечает СБУ", - сообщил Когут.

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В начале года начальник киберполиции Украины Сергей Демедюк сообщил, что количество выявленных преступлений в сфере кибербезопасности в стране увеличивается в среднем на 2,5 тыс. ежегодно. По его словам, только за прошлый год было открыто около 4,5 тыс. уголовных производств.