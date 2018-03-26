Восемь фактов о Национальной гвардии Украины

26 марта Украина отмечает день Национальной гвардии.

НВ приводит восемь фактов об этом подразделение МВД.

1. После восстановления независимости Украины 4 ноября 1991 Национальная гвардия была создана законом О Национальной гвардии Украины на базе Внутренних войск УССР. Однако 11 января 2000 ее расформировали.

2. Закон о восстановлении Национальной гвардии Украины на базе Внутренних войск МВД Украины был принят 12 марта 2014 после соответствующего обращения к Верховной Раде Александра Турчинова, который на тот момент исполнял обязанности президента Украины. Согласно этому закону, Нацгвардия - военное формирование с правоохранительными и служебно-боевыми функциями.

3. Численность восстановленной Нацгвардии, согласно закону, не должна превышать 60 тысяч военнослужащих. В случае необходимости увеличения количества нацгвардийцив сверх этого предела Рада должна принять соответствующий закон. Комплектация личного состава Нацгвардии осуществляется по призыву на основе всеобщей воинской повинности граждан Украины и по контракту. В течение 2015 года в ряды Национальной гвардии было призвано почти 10 тысяч граждан. В 2016 году в ряды Национальной гвардии было призвано 18 тыс. граждан. С 8 августа 2017 был начат дополнительный призыв еще 1000 граждан Украины.

4. В состав Нацгвардии были зачислены несколько добровольческих батальонов, которые воевали на Донбассе. Соответствующий приказ Об утверждении Положения о воинских частях оперативного назначения Национальной гвардии Украины МВД издало 16 июня 2014 года. Первый добровольческий батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины принял присягу на верность Украине еще 5 апреля 2014 года.

5. За время проведения АТО на Донбассе погибли 212 нацгвардийцив. Еще 794 нацгвардийца были ранены. Кроме того, четверо нацгвардийцив погибли в результате взрыва гранаты, которую бросил в них 21-летний боец добровольческого батальона спецназначения Січ возле Верховной Рады 31 августа 2015 года во время акции протеста против внесения изменений в Конституцию в части децентрализации, которые протестующие считали легитимизацией сепаратистов на Донбассе. Об этом 26 марта 2018 года сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Выполняя свой долг перед народом, нацгвардийци не жалеют ни здоровья, ни жизни.



За время проведения АТО получили ранения 794 гвардейцы. В нашей памяти навсегда останутся имена 212 героев, погибших на Востоке. И четверо ребят, которых псевдопатриоты убили под ВР - Петр Порошенко (@poroshenko) 26 марта 2018 г.

6. В структуре Национальной гвардии существуют: отдельный отряд специального назначения по борьбе с терроризмом, отдельные отряды специального назначения (ООСН) и отдельные отряды разведки специального назначения (ООРСН) территориальных управлений, 3 бригады и 4 полка оперативного назначения, 3 бригады и 3 полка охраны общественного порядка, 1 бригада и 3 батальона конвоирования, 2 бригады 3 полка и 8 батальонов смешанного характера, 3 полка охраны особо важных государственных объектов и грузов и 5 батальонов охраны АЭС, 1 бригада охраны дипломатичних представительств и консульских учреждений иностранных государств, авиационная база, узел связи, батальон охраны и обеспечения главного управления.

7. 20 декабря 2017 года Кабмин утвердил правила применения и перечень спецсредств, которые могут применять военные Нацгвардии. Так, им разрешено использовать резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники (сетки для связывания), служебных собак и лошадей, средства акустического и микроволнового воздействия, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия, а также устройства для отстрела резиновых пуль. Кроме того, Нацгвардии разрешено использовать водометы и бронемашины (без штатного вооружения). При этом водометы запрещено применять, если температура воздуха ниже +10 градусов. В соответствии с утвержденными правилами, перед применением спецсредств военные Нацгвардии обязаны не менее двух раз через громкоговоритель предупредить нарушителей об этом. Также после применения спецсредств нацгвардейцы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим. Запрещено применять спецсредства в учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах (без их письменного согласия). Запрещено применять наручники более чем на два часа, запрещено бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и по животу, запрещено применять светошумовые устройства на расстоянии ближе двух метров. Запрещено применение средств слезоточивого и раздражающего действия в толпе.

8. С 16 октября 2017 года Национальная гвардия стала полноправным членом Ассоциации сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземноморья (FIEP).

НВ