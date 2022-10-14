Воздушные силы уничтожили восемь дронов Shahed-136 с начала суток

14 октября, 10:01
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С начала суток украинские войска сбили восемь беспилотников Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

С начала суток украинские войска сбили восемь беспилотников Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

С начала суток пятницы, 14 октября, украинские силы уничтожили восемь иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

Беспилотники были уничтожены на южном и восточном направлениях.

Пять сбили зенитные ракетные войска, еще три — противовоздушная оборона Военно-морских сил ВСУ.

Видео дня

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

По данным ОК Юг, Россия получила от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе иранского производства.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Иран Беспилотники Воздушные силы Дроны Война России против Украины Shahed-136

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