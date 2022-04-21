Ракетный удар по Запорожью. Восемь человек получили ранения — Офис генпрокурора

21 апреля, 21:20
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Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:Цензор.нет)

Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:Цензор.нет)

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В результате ракетного удара по Запорожью были ранены восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

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По данным следствия, 21 апреля 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате воздушной атаки были ранены восемь граждан, сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что также взрывной волной повреждены окна в четырех вагонах эвакуационного поезда Запорожья-Львов. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/354807463348760&show_text=true&width=500

Об атаке по Запорожью сообщалось приблизительно в 13:00, 21 апреля. По данным местной ОВА, ракеты было две.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Запорожье Война в Украине Ракетный удар

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