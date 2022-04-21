Ракетный удар по Запорожью. Восемь человек получили ранения — Офис генпрокурора 21 апреля, 21:20 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:Цензор.нет)

В результате ракетного удара по Запорожью были ранены восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

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По данным следствия, 21 апреля 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате воздушной атаки были ранены восемь граждан, сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что также взрывной волной повреждены окна в четырех вагонах эвакуационного поезда Запорожья-Львов. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет.

Об атаке по Запорожью сообщалось приблизительно в 13:00, 21 апреля. По данным местной ОВА, ракеты было две.

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