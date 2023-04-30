Воровали даже электрические зубные щетки: еще шестерых россиян будут судить за мародерство в Киевской области — фото

30 апреля, 10:03
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Российский военный обворовывает дом в Киевской области (Фото:Портал МВД)

Российский военный обворовывает дом в Киевской области (Фото:Портал МВД)

Во время временной оккупации села Богдановка Киевской области военные армии РФ жестоко обращались с гражданским населением, угрозами отбирали у жителей все, что имело для них ценность, даже электрические зубные щетки. Оккупантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

Отмечается, что российские захватчики вдирались в жилища людей и под угрозой оружия забирали бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, одежду и даже предметы гигиены, в том числе электрические зубные щетки хозяев, которые уже использовались.

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Также из гаражей россияне воровали велосипеды и мопеды. Установлено, что российские солдаты обокрали 18 помещений местных жителей.

Российские оккупанты обворовывают украинские дома на Киевщине

Портал Министерства внутренних прав
Портал Министерства внутренних прав
Портал Министерства внутренних прав
Портал Министерства внутренних прав
Портал Министерства внутренних прав
Портал Министерства внутренних прав
Портал Министерства внутренних прав

В МВД отметили, что в конце марта 2022 года убегающие захватчики вывезли награбленное на территорию России.

«Фигуранты были уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время обвинительный акт в отношении шести военных преступников направлен в Броварской районный суд. Им грозит до 12 лет заключения», — добавили правоохранители.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   МВД Украины Мародерство Киевская область Зубная щетка Оккупация Война России против Украины

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