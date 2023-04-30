Воровали даже электрические зубные щетки: еще шестерых россиян будут судить за мародерство в Киевской области — фото 30 апреля, 10:03 Российский военный обворовывает дом в Киевской области (Фото:Портал МВД)

Во время временной оккупации села Богдановка Киевской области военные армии РФ жестоко обращались с гражданским населением, угрозами отбирали у жителей все, что имело для них ценность, даже электрические зубные щетки. Оккупантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

Отмечается, что российские захватчики вдирались в жилища людей и под угрозой оружия забирали бытовую технику, гаджеты, ювелирные изделия, одежду и даже предметы гигиены, в том числе электрические зубные щетки хозяев, которые уже использовались.

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Также из гаражей россияне воровали велосипеды и мопеды. Установлено, что российские солдаты обокрали 18 помещений местных жителей.

Российские оккупанты обворовывают украинские дома на Киевщине

В МВД отметили, что в конце марта 2022 года убегающие захватчики вывезли награбленное на территорию России.

«Фигуранты были уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время обвинительный акт в отношении шести военных преступников направлен в Броварской районный суд. Им грозит до 12 лет заключения», — добавили правоохранители.