Если россияне стоят за убийством высокопоставленного чиновника СБУ — которым, по данным медиа, был полковник Иван Воронич — это означает, что РФ впервые за время полномасштабного вторжения смогла совершить подобное покушение в Украине.

Таким мнением в интервью Radio NV поделился Иван Ступак, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Он предположил, что «с вероятностью 99%» за убийством Воронича стоят именно россияне.

«И, судя по всему, они все же размочили счет на табло, если пользоваться футбольной терминологией, и все же смогли за почти три с половиной года войны совершить на территории Украины активное мероприятие и ликвидировать сотрудника украинской спецслужбы», — отметил Ступак.

Он напомнил, что за годы полномасштабного вторжения максимальным уровнем операций РФ на территории Украины была корректировка огня, наведение российских ракет и беспилотников. «Об этом почти раз в три дня СБУ отчитывается, о задержании этих людей. Еще поджоги автомобилей, ну и взрывчатку создать, принести в центр комплектования, например, или в отделение полиции. Все», — резюмировал Ступак.

В то же время реализовать ликвидацию топовых украинских силовиков россиянам за последние годы не удавалось. «К сожалению, это первый убитый во время этой войны», — констатировал бывший сотрудник СБУ.

Зато случаи ликвидаций на территории России, вероятно организованные Украиной, «уже перевалили ориентировочно за 20». «Владимир Татарский, Илья Кива, попытки ликвидации Олега Царева, Захара Прилепина, генерал на самокате чего только стоит; потом — генерал Москалик, которого взорвали в России, много-много других, меньших по рангу военных чиновников Российской Федерации, которые были убиты именно украинскими спецслужбами», — привел примеры Ступак.

По его словам, россияне «точно планировали» и «точно хотели совершить» покушения аналогичного масштаба в Украине. «Другая история, что им н*фига не удавалось, и это слава Богу. Работают украинские спецслужбы, разведка, контрразведка, Нацполиция, все правоохранительные органы, они так или иначе заточены на работу по выявлению российской агентуры. Кто-то больше, кто-то меньше. Понятно, что контрразведка, СБУ — это первый приоритет, номер один», — пояснил Иван Ступак.

Он убежден, что россияне постоянно над этим работали, начиная со времен АТО.

«Помните, у них были удачные случаи ликвидации на территории Украины. Например, бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, ликвидировали прямо в центре города. Руководителя спецназа Главного управления разведки, господина Шаповала, взорвали в Соломенском районе в его машине. То есть у них тогда были удачные акции», — напомнил Ступак о временах до полномасштабного вторжения РФ.

10 июля в Голосеевском районе Киева был убит сотрудник Службы безопасности Украины. Около 09:00 к нему приблизился мужчина и произвел пять прицельных выстрелов из пистолета, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший получил многочисленные проникающие огнестрельные ранения, от которых скончался на месте. В СБУ не называют имя убитого, однако, по данным ВВС Украина, это был полковник Иван Воронич.