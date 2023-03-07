Вопрос разрешений для выезда мужчин за границу вынесут на Ставку — Данилов 7 марта, 21:29 Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

На ближайшем заседании Ставки главнокомандующего рассмотрят вопрос, касающийся разрешений на временный выезд мужчин за границу.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

««К сожалению, не все понимают, когда государство дает возможность рабочей командировки за границу, надо обязательно возвращаться. У нас был досадный пример, когда Министерство культуры предоставило разрешение в декабре — шесть человек поехали представлять страну как артисты. К сожалению, они не вернулись в Украину. Более того, нагло начинают комментировать и выкладывать в соцсети, что они такие умные, что кто-то должен воевать», — заявил он.

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Данилов также отметил, что поддерживает изменения в законодательство, направленные на «усиление этих процессов» — условий выезда мужчин призывного возраста за границу.

В то же время в Министерстве культуры и информполитики сообщили, что с целью предотвращения нарушений правил пересечения государственной границы вместе с правоохранительными органами будут инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда мужчин-артистов.

Ранее стендап-комик Андрей Щегель заявил, что уехал в Турцию несмотря на то, что имел три повестки в военкомат, поскольку считает себя «свободным человеком». Он пояснил, что нашел способ выехать за пределы Украины и «пожить в комфортной психологической обстановке», получив разрешение на концертную деятельность в иностранном государстве от Минкульта.



В Минкульте действия комика назвали недопустимыми. В Министерстве пообещали инициировать ужесточение ответственности за нарушение правил выезда за границу и возвращение мужчин призывного возраста. А ситуацию со Щегелем возьмут под контроль правоохранительные органы.

