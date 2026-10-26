Украинская переговорная группа ищет способы расширить рамки обсуждения условий завершения войны , перевести разговор с узких и неразрешимых территориальных требований Москвы на более широкую тему — будущую систему безопасности Украины и Европы.

Об этом в понедельник, 26 октября, пишет «Украинская правда» со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников издания из команды президента Владимира Зеленского, Москва хочет, чтобы ВСУ вышли из Донбасса.

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«Будь то Донниленд или демилитаризованная зона — главное, чтобы нас там не было, а они были», — цитирует его УП.

Еще один собеседник журналистов, близкий к переговорной группе, отметил, что у россиян сохраняется формула «земля в обмен на мир».

На данный момент украинская команда ищет способы расширить рамки переговоров.

Часть команды, например руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, ищет вариант решения на земле, который мог бы удовлетворить обе стороны. Тем временем член переговорной группы, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия предлагает моделировать ситуацию, которая будет «после Донбасса».

По сути, пишет издание, украинская сторона предлагает не обсуждать в первую очередь, кому достанется тот или иной населенный пункт, а сосредоточиться на вопросе о том, каким будет мир после завершения войны.

По замыслу, в такой конструкции вопрос Донбасса может перестать быть центральным предметом переговоров и превратиться в часть значительно более масштабной договоренности.

Поэтому Киев настойчиво пытается вовлечь Европу в переговоры, несмотря на сопротивление Москвы и зачастую Вашингтона. Ведь если Украина, ЕС, Великобритания и РФ не договорятся о системе безопасности в Европе, война не закончится, констатирует издание.

По данным УП, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер передали российскому диктатору Владимиру Путину предложение обсудить новую модель безопасности, и тот якобы согласился это сделать.

Кроме того, один из собеседников издания указал на «проблему» европейцев, заключающуюся в отсутствии у них определенного представителя на переговорах. Впрочем, такая кандидатура уже примерно обозначилась — это руководитель кабинета и ближайший помощник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт.

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«И вот мы все должны поговорить о post-war world, о послевоенном мире. Кстати, это позволяет Путину говорить о чем-то масштабном, а не торговаться за какие-то крошечные кусочки территории. Если такой разговор начнется, то вопрос Донбасса станет чем-то незначительным на фоне большой дискуссии о глобальной безопасности», — отметил источник УП в переговорной команде Зеленского.

Президент Владимир Зеленский в интервью Fox News, опубликованном 21 октября, заявил, что Киев готов согласиться на мирное соглашение, предусматривающее заморозку боевых действий вдоль нынешней линии фронта.

Также 21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «еще никогда не была так близка» к завершению войны в Украине. Однако в ту же ночь Россия атаковала Украину сотнями беспилотников и баллистических ракет.

В интервью Алле Мазур, обнародованном в воскресенье, 25 октября, Зеленский заявил, что вопрос территорий является для Украины красной линией.